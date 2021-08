Carlos Mayo renuncia al 5.000 en los Juegos Olímpicos de Tokio

El atleta español Carlos Mayo, que el viernes pasado corrió la final olímpica de 10.000 metros, ha renunciado a participar en los 5.000, para la que también estaba inscrito, debido a una lesión en un pie.



"Al acabar la carrera pensé que el pie había aguantado bien, que no me había salido ninguna ampolla, pero al enfriarse la situación ha ido a peor", explica el aragonés en un vídeo publicado por la Federación Española de Atletismo.



"No es tan grave como me la he hecho otras veces -añade-, pero no me veo para afrontar la semifinal de 5.000 con garantías de no hacerme más daño y generarme algo más grave que podría comprometer mi futuro como atleta casi".



Mayo considera "prudente no hacer el 5.000" y ahora intentará "recuperar bien el pie y seguir en cuanto pueda con los entrenamientos".



El único atleta de habla hispana presente en la final de 10.000 se clasificó decimotercero con un tiempo de 28:04.71, en una carrera en la que se impuso el etíope Selemon Barega con 27:43.22. Las series de 5.000 metros se disputarán el martes 3 de agosto.