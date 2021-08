España 87-95 Eslovenia: Se desfonda y 'reza' por el cruce

Eslovenia es más que Luka Doncic. Lo comprobó España este domingo en el Saitama Super Arena, donde frenó la anotación del genio esloveno e impuso el ritmo, pero cayó (87-95) ante un equipo que jugó mejor los minutos finales, lo que le aboca a unos cuartos de final contra Estados Unidos, Francia o Australia.



En el encuentro más esperado, el que iba a medir al veloz ataque esloveno contra la probada defensa española, los tiradores de Eslovenia contra los pívots de España, la estrella no fue Doncic, sino el pívot estadounidense nacionalizado esloveno Mike Tobey, que gobernó la pintura con un 'doble-doble' de 16 puntos y 14 rebotes.



España defendió bien los puntos de Doncic, que se quedó en 12, pero no consiguió frenar su capacidad atlética (14 rebotes) ni su forma de generar juego a sus compañeros (9 asistencias). Tampoco controló el rebote, 51-41 para los eslovenos. Esto llevó a un final ajustado, en el que los eslovenos jugaron mejor sus cartas y en el que España tuvo dos opciones de triple, de Alberto Abalde (en un gran partido del gallego, 14 puntos) y Ricky Rubio (18 puntos y 9 asistencias), que no logró convertir para la victoria.



La tarea de seguir a la estrella eslovena recayó en primer término en Víctor Claver, auxiliado por Alberto Abalde y Rudy Fernández, mientras en ataque España jugó abierta, con Marc Gasol repartiendo juego y anotando. Con todas las miradas en el '77', Vlatko Cancar (22 puntos al final) sostuvo a Eslovenia de una España que amenazaba con marcharse con un triple de Rudy (17-12, min. 6).



La defensa comenzó a dar sus réditos cuando Ricky, primero, y Alex Abrines, después, forzaron sendas faltas de ataque de Doncic, que había cometido tres en apenas nueve minutos. En un duelo parejo, España refrescaba el quinteto y entre Abrines y Pau Gasol llevaba un 24-20 favorable al primer cuarto.



Aun así, la potencia de fuego eslovena está incluida, con o sin Doncic. Jaka Blazic y Edo Muric descerrajaron dos triples para darle la vuelta al duelo (24-26, min. 12). Por dentro era otro cantar, porque Marc Gasol y Willy Hernangómez balizaron el aro, Sergio Llull corrió y España recuperó la cabeza con un 7-0 de parcial (31-26)



Doncic regresó con la mente fresca y comenzó a producir, reboteando (9 capturas solo en la primera mitad) y provocando faltas (5), mientras España abusaba del 'Rickysistema'. Doncic, desde los tiros libres, y Tobey, a media distancia, sumaban para Eslovenia; pero un triple de Abalde, y otro final del mismo Ricky decantaban del lado español el encuentro al descanso (44-41).



Tras el descanso, España se disfrazó de Eslovenia anotando tres triples de seis, con Abalde y Rudy como ejecutores, mientras recogía rebote tras rebote en ataque para abrir una primera brecha de consideración (55-43, min. 23). Eslovenia siguió el juego, abrió el campo y dio munición a sus francotiradores: Cancar primero y Blazic después para ponerse de nuevo a tres puntos (61-58).

?? ¡Derrota de España ante Eslovenia!



Doncic y compañía se imponen por 87-95 y se complica el cruce de España en los cuartos que será Francia, Estados Unidos o Australia pic.twitter.com/I1O16yHt5S — Eurosport.es (@Eurosport_ES) August 1, 2021

El conjunto esloveno veía cómo Dragic y Blazic se perdían en protestas que les costaban dos técnicas, pero encontraba el asidero más inesperado: el pívot Ziga Dimec, que se hacía fuerte ante Pau Gasol y Willy Hernangomez para percutir una y otra vez hasta igualar el encuentro: 68-68. Dos tiros libres de Llull dejaron el 70-68 con el que se afrontaría el último cuarto.Tobey tomaba el relevo de su compañero y hacía mucho daño por dentro a la pareja Pau-Garuba, pero España tenía la muñeca caliente y se mantenía adelante con dos triples de Pau y uno de Llull (82-76, min 33). La tensión se palpaba, tanto que una confusión del equipo español desembocó en falta técnica por tener seis jugadores sobre la pista y desde entonces España pasó una crisis de anotación donde los tiros libres eslovenos voltearon el electrónico (82-83, min. 36).Los de Scariolo no veían claro el camino al aro, a diferencia de Tobey, que seguía sin tener quien le tosiera en la pintura. Con 85-88 pidió tiempo muerto el banquillo español, Ricky descontó con una bandeja y Abalde tuvo el triple para ganar el partido, que rebotó en el aro y se marchó fuera.Lo intentó en la última posesión Ricky, y tampoco fue posible. Eslovenia se llevó el partido y el primer lugar del grupo. España deberá afrontar unos cuartos de final contra Estados Unidos, Francia o Australia con poco más de un día de recuperación. El castigo de comprobar que Eslovenia es mucho más que Doncic(24+20+26+17): Ricky (18), Abalde (14), Rudy (12), Claver (4), Marc Gasol (9) -quinteto inicial-, Abrines (3), Garuba, Pau Gasol (8), Willy Hernangómez (2), Llull (12) y Sergio Rodríguez (5).(20+21+27+27): Doncic (12), Blazic (10), Cancar (22), Dragic (6), Tobey (16) -quinteto inicial-, Dimec (6), Muric (8), Nikolic, Prepelic (15) y Rupnik.Árbitros: Ademir Zurapovic (BIH), Yohan Rosso (FRA) y Matthew Leigh Kallio (CAN). Eliminado por cinco faltas personales el español Rudy Fernández.Incidencias: partido correspondiente a la tercera jornada del Grupo C del torneo masculino de baloncesto, disputado en el Saitama Super Arena, sin espectadores por las medidas sanitarias contra la pandemia de coronavirus.