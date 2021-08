España 81-95 EE.UU.: El final de una época inolvidable

No pudo ser. Aunque se soñó por momentos. Estados Unidos se impuso a España (81-95) en el gran duelo de cuartos de final de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, con lo que rompe el ciclo de tres medallas consecutivas que había obtenido el conjunto español en las últimas tres citas olímpicas.



En el Saitama Super Arena, el mismo pabellón donde ganó su primer Mundial hace 15 años, también encajó España una derrota con sabor a fin de época, quizá el último partido en la carrera de Pau Gasol. El pívot y su hermano Marc, protagonistas del histórico salto inicial en el All Star 2015, se quedaron sin anotar un solo punto en esta eliminación olímpica y, tras él, anunciaron que era su último encuentro con la selección.



La bestial actuación de Ricky Rubio (38 puntos), seguramente la mejor de toda su carrera con 38 puntos, una marca que ningún jugador rival alcanzado metido ante Estados Unidos en toda la historia de los Juegos Olímpicos, no alcanzó en una selección que se quedó sin argumentos ofensivos.

?? ¡¡¡RI-CKY RU-BIO!!! ??



?? Superlativo primer cuarto del base español con 13 puntos



?????? Disfruta de uno de los grandes momentos de #Tokyo2020 en la APP de @Eurosport_ES pic.twitter.com/bR7WFym2dH — Eurosport.es (@Eurosport_ES) August 3, 2021

?????? Tres medallas olímpicas

?? Un Mundial

?????? Tres Europeos (dos MVP)

???? 2 anillos NBA

???? Dos veces mejor jugador del año FIBA

???????? Tres Ligas ACB y una Copa



GRACIAS POR TODO, MAESTRO @paugasol ???? pic.twitter.com/R7dCtVSbqO — Eurosport.es (@Eurosport_ES) August 3, 2021

De hecho, tan solo seis jugadores españoles fueron capaces de anotar antes Estados Unidos, que ganó sin excesivos agobios con el liderazgo de Kevin Durant. La súper estrella de Brooklyn Nets se fue a 29 puntos, solo uno menos que en la final de Londres 2012 donde también se erigió en verdugo español.La derrota ante Eslovenia, que sí está clasificada para semifinales, acabó saliendo tan cara como se esperaba, pero aún así España se marcha con la cabeza bien alta tras un partido que ganaba al final del primer cuarto (21-19), que mantenía empatado al descanso (43-43) y donde seguía vivo al inicio del último cuarto (63-69).RICKY SE QUEDA DEMASIADO SOLODe hecho, y gracias a su insólita superioridad en el rebote (42-32) y los buenos minutos de Sergio Rodríguez (16) y Willy Hernangómez (10 y 10 rebotes), los mejores después de Ricky, la vigente campeona mundial llegó a labrarse una máxima renta de 10 puntos en el segundo cuarto (39-29, min.17).Despertó a tiempo el equipo norteamericano con un imperial Durant, que encadenó tres triples para impulsar el parcial de 36-10 con el que dejó la eliminatoria muy decantada a favor de su equipo 49-65 (min.26). En un santiamén, los pupilos de Sergio Scariolo veían esfumarse sus opciones, aunque mostraban orgullo para recortar distancias antes del último parcial.Ni siquiera necesitó Gregg Popovich a Durant en este pequeño momento de aprieto porque Damian Lillard y Jayson Tatum surgieron para despejar cualquier duda (66-81, min.34) y encarrilar un cómodo final de partido para el vigente tricampeón olímpico, que se medirá en semifinales con Australia o Argentina.Por su parte, España se despide de los Juegos en cuartos de final, una ronda donde no caía desde Atenas 2004, en el último partido con la selección de Pau y Marc Gasol. Ahora queda la duda de que harán otros veteranos como el capitán Rudy Fernández (36), Sergio Rodríguez (35) o Sergio Llull (33) tras esta derrota con aroma a cambio generacional.Rubio (38), Rudy Fernández (-), Abalde (-), Claver (8) y M.Gasol (-) --quinteto inicial--; Sergio Rodríguez (16), Llull (6), P.Gasol (-), Abrines (-), Willy Hernangómez (10) y Garuba (3).Holiday (12), Lillard (11), Booker (9), Durant (29) y Adebayo (5) --quinteto inicial--; Tatum (13), Lavine (10), Middleton (2), Green (4) y Grant (-).Árbitros: Locatelli (BRA), Rosso (FRA) y Weiland (CAN). Sin eliminados