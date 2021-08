Suecia 33-34 España: Un final brutal y... a semifinales

Sufriendo, teniendo que remontar cuatro goles en los trece último minutos... pero los Hispanos ya están en semifinales de los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020. La selección española masculina de balonmano se impuso (33-34) a la de Suecia en cuartos de final gracias a una reacción pletórica en los últimos minutos que permite a los Hispanos optar a las medallas.

Los de Jordi Ribera dominaron el primer tiempo pero los suecos pasaron a mandar tras el descanso. Gonzalo Pérez de Vargas despertó el juego de la doble campeona de Europa y España dio la vuelta al marcador para quedarse un agónico triunfo que le cita con las medallas.Los Hispanos volvieron al estilo sufrido pero ganador de las primeras jornadas y se llevaron el encuentro clave para buscar ahora el podio en Tokyo 2020. Desde la defensa, España dio la vuelta a un partido que marchaba 29-26 en contra a 15 minutos del final y con sensaciones muy favorables a los suecos.El culpable de que España no estuviera en Rio de Janeiro 2016 puso a los de Ribera contra las cuerdas. En un abrir y cerrar de ojos cambió el panorama, con los goles de Dani Sarmiento, tirando del carro en ataque, y sobre todo, con las paradas de Pérez de Vargas. El meta hizo dudar a las piezas importantes del rival.Hampus Wanne, autor de 10 goles, se atoró en mal momento, al igual que Niclas Ekberg, quien sentenciara a España en aquel preolímpico de hace cinco años. La presión le pudo a Suecia incluso desde los siete metros y los de Ribera se fueron a por el partido con la confianza repuesta desde su portería. Para eso tocaba mejorar en defensa y España lo logró a medias en la reanudación.El primer tiempo fue de intercambio de goles, aunque parecía que los españoles tomaban el mando. Sin embargo, los 'Hispanos' no aprovecharon las varias exclusiones del rival y la agresividad de los de Ribera en ataque no se vio reflejada en el marcador. A los de Glenn Solberg sí les funcionó la contra y la transición rápida.Los buenos minutos de Gurbindo tampoco se dejaron ver en un luminoso que pasó a ser sueco hacia el descanso. La renta de tres goles se instauró para una Suecia con confianza, como este 2021 en el que fue plata en el Mundial del mes de enero, en busca de recuperar su gloria de antaño en el escenario perfecto.España se precipitaba en ataque pero mejoró en defensa. Solo faltaban las paradas y Gonzalo se enchufó a tiempo. Una tras otra, el meta detuvo a los suecos y cambió el destino del encuentro desde el 29-25. Ahí llegaron también los goles de Sarmiento, aunque Aleix Gómez terminó como máximo anotador (8), y las primeras carreras de los españoles, con Suecia desencajada y agotada.Alex Dujshebaev, reservado hasta el momento justo, entró con todo para sentenciar como acostumbra en lo delicado de los últimos minutos y a Suecia le tembló el pulso, fallando dos penaltis. España, que ya ganó a los suecos en la final del Europeo de 2018, ajustó también la cuenta olímpica para soñar ya con las medallas.Palicka (p) (1), Aggefors (p), Carlsbogard (2), Darj (1), Ekberg (2), D. Pettersson, Wanne (10), F. Pettersson (6), Claar (3), Pellas, Lagergren (2), Gottfridsson (5), Sunnefeldt, Sandell.Pérez de Vargas (P), Corrales (P), Entrerríos (5), Sarmiento (4), Maqueda (1), Dujshebaev (5), Gurbindo (2), García (2), Morros, Miguel Sánchez (1), Solé, Gómez (8), Fernández (2), Figueras (4), Aginagalde y Guardiola.2-4, 4-6, 9-9, 14-12, 17-15, 20-18 -descanso-, 21-19, 25-23, 28-25, 29-29, 30-32, 33-34.Árbitros: Schulze y Tonnies (ALE). Excluyeron dos minutos a Darj, Claar y Lagergren (2) por parte de Suecia. Y a Maqueda y Miguel Sánchez en España.