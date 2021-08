Alberto Ginés: "Espero que esto sirva para que se nos apoye un poco más"

El escalador español Alberto Ginés afirmó este jueves que espera que su oro logrado en los Juegos de Tokio "sirva para que la disciplina crezca" y para que "se apoye un poco más" a los deportistas que la practican.



Tras convertirse en el primer campeón olímpico de escalada deportiva, el extremeño dijo estar aún "intentando asimilarlo" y "sin creérselo del todo", en declaraciones a los medios en la zona mixta.



Ginés afirmó que "ni de coña" se habría imaginado que llegaría a conquistar una final en la que se ha impuesto a otros escaladores que partían como favoritos como el checo Adam Ondra o el austríaco Jakob Schubert.



El deportista español de 18 años dijo que la clave de su victoria estuvo "en saber gestionar bien la cabeza" después de haber liderado la primera prueba de las tres que componían la final, la de velocidad, y de haber quedado último en la segunda, la de búlder.



"Estaba haciendo un poco de números y luego he dicho: no me quiero comer más la cabeza porque no va a traer nada bueno", señaló Ginés, quien salió a "hacerlo lo mejor posible" en la última y decisiva prueba, la de lead o dificultad.



"Creo que esto va a ayudar a que la disciplina crezca, a que se nos apoye un poco más, dijo el extremeño sobre lo que espera que dé de sí su histórico oro olímpico en uno de los nuevos deportes que se estrenaban en Tokio.



"Necesitamos buenas instalaciones para poder crear un buen equipo y poder mejorar, espero que esto sea un cambio", destacó Ginés, quien también dijo que tiene pensado celebrar su victoria "saltándose la dieta" esta noche y llamando a su familia desde Tokio "en cuanto pueda".