Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en directo hoy: resultados de karate, piragüismo, balonmano... (5 de agosto)

Kárate - Sandra Sánchez peleará por el oro (12:50 h) ante la japonesa Kiyou Shimizu en la final de kata femenino

Piragüismo: Carlos Arévalo (5º - K1 200), Antía Jacome (5ª C1 200), Paco Cubelos e Íñigo Peña (6º K2 1.000), Saúl Craviotto (7º - K1 200)

Atletismo: Asier Martínez acabó sexto en la final de los 110 metros vallas con mejor marca personal



A mitad de jornada de este 'Súper jueves' el balance es agridulce. Se esperaba alguna medalla en piragüismo que no llegó. Buen actuación de Aiser en atletismo y sobresaliente Sandra Sánchez. No falló la número uno. Nuestros representantes en skate y aguas abiertas cumplieron, aunque no tuvieron opciones de medalla.Final. El equipo de Popovich se convierte en el primer finalista y ya espera a Eslovenia o Francia en esa última instancia.

07:50 ATLETISMO - Jorge Ureña logra saltar 4,90 que le permite sumar 880 puntos y situarse undécimo en la general. En heptalón, María Vicente ha tenido problemas en jabalina, ha hecho 37.04 metros, muy lejos de su marca y con lágrimas. Baja a la decimoséptima posición con 5.252 puntos.

07:35 BALONCESTO Estados Unidos 74-55 Australia. Final del tercer cuarto. Kevin Durant aparece para sentenciar en el tercer cuarto. Como ante España, los australianos soñaron en el segundo cuarto, en el que fueron ganando de 15, pero entre el final del segundo y el tercero, Estados Unidos ha estado imparable.