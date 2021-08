Alberto Ginés: "El objetivo en París es el oro"

El escalador español Alberto Ginés, flamante campeón olímpico en la nueva disciplina olímpica de Escalada Deportiva, declaró en una entrevista concedida a EFE que "el objetivo en París 2024 es el oro". Alberto Ginés (Cáceres, 2002) se convirtió en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en el primer campeón olímpico de la historia en la modalidad de Escalada Deportiva y en el primer extremeño que conseguía la presea de oro de manera individual. A sus 18 años, Ginés se impuso a grandes figuras como el checo Adam Ondra, el estadounidense Nathaniel Coleman o el austríaco Jakob Schubert, del que confesó ser amigo. En esta entrevista con EFE Deportes, el joven escalador repasa su paso por los Juegos, sus próximas citas de competición y sus objetivos de cara a París 2024, entre otras cosas.



- Después de varios días, ¿es ya consciente de lo que ha conseguido o sigue en una nube?

-Sí, ya han pasado varios días y lo he ido asimilando un poco mejor. Pero aún así siguen pasando cosas que me sorprenden mucho, como que el azafato del avión me reconozca. Pero más o menos lo voy asimilando mejor.

- ¿Cómo ha sido la experiencia de los Juegos?

- Ha sido una experiencia increíble. Encontrarme con los mejores deportistas del mundo y las grandes leyendas es una cosa que de pequeño no me habría imaginado.

- ¿Qué sintió cuando vio que el escalador austríaco Jakob Schubert lograba llegar hasta el final en el bloque de dificultad y era oro olímpico?

- No sabía muy bien si era campeón. Más o menos lo podía saber, con los cálculos que había hecho sabía lo que tenía que pasar, pero no quería celebrarlo ni asumirlo porque no fuera a ser que luego me llevase una decepción. Ya cuando vi que si que era campeón me puse muy contento. De hecho, somos muy amigos el austríaco y yo. Cuando bajó le dije que había quedado tercero y él me preguntó por mí, y yo le dije que creía que había ganado. Vino corriendo a darme un abrazo. Fue todo muy bonito.

- El escalador checo Adam Ondra es uno de los grandes nombres de la escalada a nivel mundial, y son amigos desde hace un tiempo. ¿Qué supuso imponerse a uno de los mejores de la historia?

- Al final es una competición y a veces unos están arriba y otros abajo. No tuvo su mejor competición pero es un honor competir con alguien como Adam.

- Como deportista de elite tiene que manejar la presión, y más en unos Juegos Olímpicos, ¿cómo maneja el aspecto psicológico?

- El tema de la presión es algo que me ha afectado bastante este año, sobre todo al principio de la temporada. En general, en las competiciones me fue en todas muy mal, tanto en absolutas como en juveniles. A raíz de eso empecé a trabajar con un especialista que me ayudó un montón y este verano he ido mejorando muchas cosas. Pero por ejemplo, en las finales de la Copa del Mundo del pasado verano, sabía que podía hacerlo, pero luego en la final no me iba demasiado bien o no lo hacía todo lo bien que podía. Para los Juegos me lo tomé de manera diferente. No pensaba tanto en el resultado, o en lo que tenía que hacer para poder ganar, y me centré solo en escalar y hacerlo lo mejor posible. Creo que me ha venido muy bien.

- Ahora llega París 2024, ¿qué objetivo se marca?

- Para París el objetivo será el oro, aunque de momento tenemos que pensar en clasificarnos. Seguiremos compitiendo en los Campeonatos y Copas del Mundo, es el objetivo entre medias de los Juegos.

- ¿Cómo valora el esfuerzo de sus padres para que a día de hoy pueda estar escalando en unos Juegos?

- Bueno sin duda el esfuerzo de mis padres de hacer 1.200 Kilómetros en un fin de semana me ha ayudado para que yo pudiese estar aquí. Al final si no se hubiesen implicado tanto en ayudarme no podría haber conseguido lo que he conseguido.

- Recientemente reivindicó la importancia de que la escalada tuviera más medios, ¿qué supondría tener unas instalaciones dónde pudiera entrenar junto a sus compañeros de selección?

- El hecho de que nos hagan un rocódromo para entrenar, tanto a mí como a los chicos de la selección española, nos ayuda un montón a crecer porque ahora dependemos de instalaciones públicas y estamos entrenando con clientes que no compiten y disponemos de los mismos bloques y vías que ellos. Es muy complicado preparar competiciones así y, de hecho, los dos últimos meses antes de los Juegos nos tuvimos que ir a Austria a entrenar.

- La Junta de Extremadura anunció que el rocódromo que lleva en construcción desde 2019 en la Ciudad Deportiva de Cáceres se llamará 'Alberto Ginés'. ¿Qué significaría para usted ir a entrenar a un rocódromo que lleve su nombre?

- Se me haría bastante raro, pero sería gracioso.

- ¿Cree que este triunfo abrirá las puertas a un crecimiento en la práctica de la escalada?

- Sí, yo creo que sí. La escalada viene creciendo mucho estos años y yo creo que esto seguramente haya ayudado. Y creo que los Juegos pueden ayudar a crezca mucho.

- Al salir de la Villa Olímpica se ha convertido en un fenómeno en redes sociales, especialmente en Twitter... ¿cómo trata con ello?

- Al final yo creo que soy una moda que en algún tiempo pasará pero de momento me hace mucha gracia que mi cuenta privada de Twitter hace cuatro días tuviese 40 seguidores a tener ahora 150.000. No me lo esperaba pero lo estoy disfrutando mucho. Lo que intento con las redes es visibilizar lo que pueda y si puedo ayudar a la escalada y que la gente la conozca pues mucho mejor.