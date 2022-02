El peruano Caro se preparará en España para buscar medalla en París 2024

El monopatinador peruano Ángelo Caro, quinto en la disciplina de eskate en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, anunció que en abril viajará a España para entrenarse y mejorar su nivel en busca una medalla en la edición de París 2024.

"En abril me voy a vivir a Europa, para mejorar mi nivel. Aquí estaré un año. Primero me voy a España y espero que me vaya bien, me dedicaré a competir y entrenar de cara a los próximos Juegos Olímpicos", anunció Caro en un comunicado.

El deportista, quien se entrena actualmente en el Complejo Panamericano de la Costa Verde de Lima, agregó que tras permanecer un año en España proyecta viajar a Estados Unidos para prepararse durante un año más.

Caro, una de las jóvenes figuras del monopatín latinoamericano, se entrenará y competirá en el Skate Agora, una reconocida plaza de Barcelona que está homologada por la Street League Skateboarding.

"Aprendí mucho en Perú y en América Latina, pero en Europa puliré la parte técnica", agregó el deportista antes de considerar que "valdrá la pena el sacrificio para traerle una medalla" a su país.

Hasta el momento de su viaje, el peruano seguirá entrenando en el skatepark olímpico del Complejo Panamericano Costa Verde, que es administrado por el Proyecto Legado, una organización que se encarga de la preservación y el uso de los complejos deportivos que se construyeron para los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

"Sigo en mi etapa de recuperación, después de todas las competencias que afronté el año pasado. En los Juegos Panamericanos de Cali ya tenía tres lesiones, pero entregué todo para cerrar bien el 2021", dijo en referencia a la plata que ganó en esa competencia.

Al referirse al quinto lugar que ocupó en Tokio, que le ganó el reconocimiento en Perú y en el mundo internacional del skate, Caro afirmó que seguirá en el camino de la "perseverancia".

"Mi vida cambió mucho después de los Juegos Olímpicos: tengo a mi lado más gente que me ayuda a mejorar y la gente me apoya. Sueño con que salgan más representantes del Skateboarding para el Perú", concluyó.

Caro logró una puntuación de 32,87 puntos y terminó en el quinto puesto de la final de monopatín en la modalidad calle de Tokio 2020, donde el podio fue para el japonés Yuto Horigome (37,18 puntos), el brasileño Kelvin Hoefler (36,15) y el estadounidense Jagger Eaton (35,35).