Pol Makuri finaliza decimocuarto en su debut en los 20 km de esquí de fondo

Redacción deportes, 7 mar (EFE).- Pol Makuri, que pertenece a la Federación de Deportes para Personas con Parálisis Cerebral y Daño Cerebral Adquirido, hizo su debut este lunes en los Juegos Paralímpicos de Pekín (China) y finalizó decimocuarto la carrera de esquí de fondo de 20 kilómetros que ganó el japonés Taiki Kawayoke.

El deportista catalán, que fue el primero en el orden de salida, arrancó con mucha fuerza y aguantó de forma consistente durante todo el recorrido igualando el ritmo de otros dos esquiadores, el japonés Keigo Iwamoto y el mongol Ganbold Batmunkh, entre la segunda y tercera vuelta, en la que cambió de esquís.

"He empezado la carrera con mucha ilusión, sabiendo que era una carrera larga, pero con muy buenas sensaciones desde el calentamiento en pista. Las subidas, donde me preocupaba cómo respondería el cuerpo, han ido bien. He ido esquiando siempre por dentro de huella, disfrutando de cada pisada y cada deslizamiento", dijo Pol Makuri, tras su debut en los Juegos.

El circuito, según explicó Nil Martínez, técnico y skiman de Pol Makuri, era "duro, pero no tanto como esperaban, con una fuerte subida en el inicio y un par de muros muy fuertes a lo largo del recorrido, que es donde el fondista obtiene ventaja".

"No así en los llanos, donde, al tener solo un brazo hábil, pierde tiempo con respecto a sus competidores", comentó.

El oro fue para el japonés Taiki Kawayoke, con un crono de 52:52. La plata se la llevó el chino Jiayun Cai (54:27) y el bronce el chino Mingyang Qiu (54:29). Makuri fue decimocuarto con 1h05:08.

En el Centro de Biatlón de Zhangjiakou estuvo Miguel Sagarra, secretario general del Comité Paralímpico Español, y Julián Rebollo, presidente de la Federación de Deportes para Personas con Parálisis Cerebral y Daño Cerebral Adquirido, a la que pertenece Pol Makuri.

Pol Makuri, la gran referencia del esquí de fondo paralímpico en España, nació con hemiparesia, un tipo de parálisis cerebral que le afecta la parte lateral derecha de su cuerpo.

El deportista catalán volverá a competir el próximo 9 de marzo en el sprint de la modalidad skating, en la que se disputará primero una clasificatoria y luego la final, y cerrará su participación en los Juegos el 12 de marzo en la prueba de media distancia, recorriendo 12,5km en este mismo circuito.