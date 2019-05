Carlos Campano regresa al nacional con un segundo puesto en Calatayud

La quinta prueba del Campeonato de España de Motocross ÉLITE ha tenido lugar este pasado fin de semana en Calatayud, Zaragoza, donde la escudería Yamaha E. Castro llegaba con cuatro representantes. Carlos Campano en MX1, José Antonio Aparicio y Cristóbal Galera en MX2. En MX125, Paquito Ruíz ha sido el encargado de defender los colores del equipo sevillano en la pista del Castillo de Ayud. Jornada de Motocross en líneas generales buena con excelente tiempo atmosférico, esto sin duda, ayudó al público a desplazarse y disfrutar con los mejores pilotos de España de la especialidad. Cristóbal Galera finalizó 13º al final de la jornada en el circuito aragonés, siendo un buen resultado para el joven murciano que cada vez está más cerca del top ten. En otro orden de cosas, Salvador Pérez ha terminado 4º en la general del EMX65 que se ha disputado en Vesoul, Francia, finalizando 8º en la primera manga con dos caídas y 4º en la segunda carrera.

Carlos Campano comenzó el fin de semana siendo 3º en los entrenamientos cronometrados y mejorando el resultado en la manga de calificación con una segunda plaza. Ya en el domingo en la primera manga, grandísima actuación del de Dos Hermanas con una buena salida y un magnífico trabajo le llevaron a vencer en este primer combate. En la manga final, el sevillano no pudo en el grupo de cabeza, pero remontó volviendo a luchar por los puestos que dan el mayor número de puntos, de nuevo, el segundo mejor tiempo acabó en su poder y 47 tantos más en su casillero. Carlos ha tenido un buen fin de semana en líneas generales sobre su Yamaha siendo en todo momento uno de los referentes.

José Antonio Aparicio en MX2 ha protagonizado una buena carrera en Calatayud, poniendo sobre el terreno todo el trabajo que viene desarrollando en estos últimos meses. 6º y 5º ha terminado el piloto de Yamaha E. Castro en las mangas, siendo muy regular y disfrutando en todo momento sobre su nueva montura Yamaha. Además, el joven se ha llevado el holeshot en la segunda manga.

Paquito Ruíz, llegaba en segunda plaza en la clasificación general de la Yamaha YZCUP con el objetivo de mejorar para poder liderar la serie con tan sólo una cita para terminar. El sábado tuvo lugar la primera manga donde Paquito sufrió una caída al inicio de la competición, teniendo que remontar muchos puestos para finalizar segundo en la YZ CUP y colocarse líder. La segunda manga tuvo lugar el domingo por la mañana y de nuevo al malagueño le tocó remontar tras una caída en el el inicio, pero finalmente pudo llegar a ser 2º en el podio de la YZ CUP.

Carlos Campano declaraba: "En la primera manga salí 5º o 6º pero me pude poner segundo rápido y ganar. En la segunda me he enganchado en la salida me he quedado muy atrás, cuando me he podido poner segundo el líder estaba muy lejos, he mantenido el ritmo para ver si podía llegar, pero el circuito no estaba fácil, había que arriesgar bastante para ir rápido. Contento con los resultados en España, el peor ha sido 2º" , dijo Carlos nada más bajar del podio.

Jose Antonio Aparicio decía que: "El sábado en los entrenamientos cronometrados no me encontraba muy cómodo, pero hicimos unos cambios que me ayudaron a terminar 4º en la manga clasificatoria. En la primera manga del domingo no tuve una buena salida y terminé sexto tras una buena remontada. En la segunda carrera he luchado toda la manga por la 4ª plaza, pero al final he terminado 5º. Estoy contento con la velocidad y la forma física".

Paquito Ruíz, por su parte, afirmaba:" Ha sido un fin de semana positivo. En la manga del domingo se cayó un piloto delante de mí en la primera curva y no pude evitarlo, he hecho otra buena remontada y ahora estoy muy cerca del líder en la YZCUP. Veremos qué pasa en la última prueba añadió Ruíz antes de subir al podio.