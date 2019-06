Final del campeonato de España para Yamaha E. Castro en Motorland.

Calurosa ronda final del Campeonato de España de Motocross donde los pilotos de Yamaha E. Castro llegaban con ganas de poder poner la guinda en el pastel y bajar el telón de una serie de seis pruebas disputadas a lo largo y ancho de la geografía española. José Antonio Aparicio y Paquito Ruíz, llegaban con muchas ganas de cerrar el año deportivo en la división nacional con buenos resultados. El 519# de MX2, pudo registrar una esperanzadora tercera plaza en la primera manga, mientras que el 461# de MX125, terminó en la misma posición en la segunda carrera. Cristóbal Galera 54# realizaba su mejor resultado del año viendo la bandera de cuadros 12º y 10º en MX2.

En la primera manga del domingo, con un circuito embarrado para resistir las altas temperaturas, Aparicio conseguía mantener un buen ritmo tras una buena salida, pudiendo acabar tercero siendo la mejor Yamaha de esta manga rodando a gran nivel, tan sólo le han separado dos décimas del ganador, registrando la segunda vuelta rápida de carrera. La primera manga de MX125 se disputó el sábado como viene siendo habitual, Paquito Ruíz defendió intensamente los colores de la escudería andaluza para terminar quinto en la Yamaha YZCUP.

En la segunda, el guion cambio para el sevillano, aunque en los primeros campases protagonizo un buen comienzo, sufrió una caída por otro piloto que estaba en el suelo y no pudo esquivar, entonces, no volvería a tomar el ritmo para llegar a los puestos que por tiempos y velocidad le correspondían. Sin embargo, el de Yamaha E. Castro remontó hasta la octava plaza para asegurar una quinta plaza en la clasificación combinada de la carrera y la quinta plaza en el global de la serie, siendo la primera Yamaha del campeonato en MX2. Por su parte, Ruíz, sabía que podía mejorar el resultado de la manga inicial, y así fue, afianzó una tercera plaza en la copa de la marca japonesa, para posteriormente alzarse con el sub-campeonato en este 2019.

José Antonio Aparicio:" En la manga clasificatoria del sábado pude ser cuarto. El domingo mejoré el resultado finalizando tercero con una buena velocidad. En la segunda manga he salido muy motivado, pero he tenido una caída que me dejaba muy retrasado pudiendo remontar hasta la octava plaza"

Paquito Ruíz: "En la primera manga salí muy bien en el grupo de los cinco primeros, pero en la tercera vuelta tuve una caída que me retrasó mucho sin encontrar luego el ritmo de carrera. En la segunda manga apuntalé el sub-campeonato terminando tercero en la Yamaha YZCUP"

Se acaba así la temporada en el Campeonato de España de Motocross, con un José Antonio Aparicio que se ha consolidado como quinto clasificado tras una temporada muy regular en MX2, proyectando con sus resultados una fabulosa progresión en este año. Paquito Ruíz representará a España en la final de la Yamaha YZCUP en Assen, Holanda, tras terminar como sub-campeón de la marca japonesa en territorio nacional.