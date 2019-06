Salvador Pérez, en el podio de As Neves con Yamaha E. Castro en MX65

La segunda prueba del Campeonato de España de MX65 se ha celebrado este pasado fin de semana en As Neves, Pontevedra, donde los intereses del Yamaha E. Castro Racing han salido reforzados con el piloto de EDUARDO Castro Salvador Pérez, que regresando a la competición tras una lesión en el europeo EMX65, ha podido rodar varios giros en primera plaza liderando la serie en la segunda manga. Finalmente la apuesta de Yamaha E. Castro en esta serie ha finalizado segundo en la general y vencedor absoluto en la Yamaha Cup YZ65.

Fin de semana muy positivo para Salvador Pérez en MX65. Tras un largo viaje para el joven atleta del concesionario Oficial Yamaha de Sevilla, el desplazamiento finalmente valió la pena. El sábado Pérez pudo registrar el mejor tiempo en los entrenamientos cronometrados siendo el mejor de 50 pilotos. 40 pasaron a las mangas del domingo, donde Salvador, cuajó una salida en el grupo de cabeza y pudo terminar 2º. En la segunda carrera Salvador sabía que es donde se decide el resultado del fin de semana, y con sus aspiraciones de vitoria intactas se presentó a bordo de su flamante YZ65 en la parrilla. Cayó la parrilla de salida y el 300# de Yamaha E. Castro lideró los diez primeros minutos de la manga, hasta que un toque con un doblado le hizo desmontar de su montura y perder la primera plaza, sin embargo, Salvador no bajo los brazos y se recompuso de este incidente remontando hasta la segunda plaza final.

"El sábado hice la pole. El domingo segundo en la primera manga y en la segunda he ido primero hasta el minuto 10 que me he tocado con un doblado y he caído, he remontando hasta la segunda plaza para terminar segundo en la general, haciendo vuelta rápida en las dos mangas. Primero de la YZ 65 CUP en las dos mangas". Añadió el joven de Yamaha EDUARDO Castro Salvador Pérez.