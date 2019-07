Salvador Pérez, clasificado para la final de Loket de EMX65

El piloto de Yamaha E. Castro Salvador Pérez ha conseguido el objetivo en el EMX65, la clasificación para la final de la República Checa en Loket. Pérez ha obtenido su plaza para medirse con los mejores pilotos de Europa en Eslovenia este fin de semana, aunque el desarrollo del evento no fue fácil. El sábado todo apuntaba a que sería un fin de semana tranquilo, pero el domingo todo cambió con dos salidas no muy buenas que le marcaron el devenir del evento, pero sin tirar la toalla en ningún momento, el joven de la escudería sevillana estará en la parrilla Loket.

"Fin de semana duro en Eslovenia, pero conseguimos el objetivo de clasificarme para la final del europeo de motocross. El sábado en la qualifiyng terminé 2º, el domingo no me fue tan bien, después de haberme quedado atrapado en la parrilla saliendo el último, sin embargo, pude llegar a la octava plaza. En la segunda manga también me quedé atrás por un embudo en la salida pero pude llegar al menos al menos en décima plaza", comentó el piloto de Yamaha E. Castro.

Por lo tanto, Salvador Pérez viajará el fin de semana del 28 de julio con los 40 mejores pilotos de Europa en la serie EMX65 para representar a España y a Yamaha E. Castro en la final europea del próximo mes.