Alonso acaba segundo en la octava etapa del Dakar

El piloto español Fernando Alonso (Toyota) acabó este lunes segundo en la octava etapa del rally Dakar, ganada por el francés Mathieu Serradori y donde Carlos Sainz (Mini) mantuvo la primera plaza de la clasificación general a pesar de terminar el día en la decimoquinta posición.



Alonso, que quedó cuatro minutos por detrás de Serradori, obtuvo así su mejor resultado en este Dakar en el que superó la cuarta plaza que había conseguido en la tercera etapa del rally.



La etapa fue muy complicada para Sainz, que le tocó abrir pista al resto de coches sin tener como otros días las huellas de las motos, que no compitieron en señal de duelo por la muerte el domingo del piloto portugués Paulo Gonçalves (Hero). Por eso el madrileño terminó a 19 minutos de Serradori.



Por primera vez en esta etapa, Alonso terminó por delante de Sainz al ser 15 minutos más rápido en los 477 kilómetros cronometrados de la octava etapa, un bucle con punto de inicio y final en Wadi Al Dawasir, ubicado en el sur de Arabia Saudí.





?? #DakarRookie ?



Yes, but @alo_oficial has already mastered dune surfing ??!#Dakar2020 pic.twitter.com/PREBQWGOuv