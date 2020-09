Ventajas de cambiar de compañía de seguros de coche.

Cambiar de compañía en el seguro de coche tiene una gran ventaja: si lo haces bien, vas a encontrar un seguro de coche mucho más ajustado a tus intereses. Esto, que puede parecer una obviedad, tiene su explicación.

Muchas veces mantenemos un servicio contratado por descuido, o por cierta pereza. Pasan los años y seguimos en la misma compañía de electricidad, de gas, de Internet o con la misma aseguradora. ¿Y si hubiese oportunidades de mercado? Si no buscamos, nunca lo sabremos. Y podemos asegurar que casi siempre existen opciones más baratas o mejores.

Es cierto que hasta hace no demasiado tiempo era un engorro cambiar de seguro: había que concertar citas, estudiar ofertas, comparar las coberturas€ Y todo eso consume tiempo. Así que la solución era mantener el seguro que habíamos tenido durante años, aunque fuese más caro que otros o no se ajustase estrictamente a lo que necesitamos. El problema venía cuando teníamos que hacer uso de él, y nos encontrábamos con que, por ejemplo, el siniestro que habíamos sufrido no estaba cubierto en nuestra póliza.

Cómo cambiar de seguro fácilmente



Afortunadamente, todo eso ha cambiado. Hoy en día es más sencillo que nunca buscar exactamente lo que necesitas. Existen compañías que ponen a disposición de quienes estén interesados en cambiar de seguro una web muy sencilla para calcular el seguro de coche y contratarlo. Basta con introducir algunos datos en un proceso guiado. En cualquier momento podrás consultar las dudas que te surjan.

De esta forma, la web dispone de un tarificador de precio. El formulario va pidiendo que aportes algunos datos imprescindibles:

— nombre del conductor, fecha de nacimiento, edad con la que obtuvo el carné, país en que lo obtuvo y estado civil.

— identificación del vehículo, matrícula, marca y modelo, número de puertas, tipo de combustible, kilometraje anual, extras y lugar de estacionamiento habitual (aparcamiento individual, colectivo o calle).

— Datos de la aseguradora anterior, incluyendo los años de antigüedad y los paretes de accidente.

Con estos datos, la calculadora te mostrará una oferta personalizada, con el precio más económico posible y que incluya una cobertura ajustada a lo que has pedido.

¿Qué ventajas tiene buscar alternativas?



Como te decíamos, es muy probable que puedas obtener un seguro más barato por la cobertura que tienes ahora, o una cobertura mayor por el mismo precio. Ten en cuenta que el seguro del coche tiene una duración de un año, y se renueva automáticamente si ninguna de las dos partes manifiesta su voluntad de dar por terminado el contrato. Ahora piensa lo siguiente: ¿Cuántas veces has renovado el seguro sin darte cuenta?

Pues bien, todas esas veces son oportunidades que se han perdido para obtener un seguro con mejor relación calidad –precio, ya que la renovación se produce con las mismas condiciones que ya tenías. Al menos, conviene dar una oportunidad a la mejora. De esta forma, podrás añadir mejores coberturas o aquellas que, según tu experiencia, más podrías utilizar: asistencia en carretera, vehículo de sustitución, gestión de multas€ Ahora, bastan unos minutos para encontrar el seguro que más te conviene.