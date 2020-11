El Team Yamaha E. Castro Racing retoma el andaluz de Motocross con buenos resultados

El Team Yamaha E. Castro Racing ha retomado este fin de semana el andaluz de Motocross 2020 bajo un estricto protocolo anti-covid con buenos resultados en líneas generales para José Antonio Aparicio en MX2 y Salvador Pérez en MX85 en la pista de arena onubense de Almonte.

Aparicio llegaba como líder de la serie MX2 y salió de esta dura carrera siendo el portador de la placa roja en unas mangas con mucha agua en la arena de Almonte. Salvador Pérez consiguió ponerse líder de MX85 a falta de una prueba para finalizar el campeonato.

José Antonio Aparicio no quiso tomar riesgos innecesarios en una pista con muchas pozas de agua, sin embargo, pudo terminar 1-2 en las mangas y centrarse en el objetivo del año, que no es otro que ganar el título 2020. La primera manga fue una carrera complicada para el sevillano por las condiciones de la pista, pero pudo rodar sin caídas y finalmente terminar primero.

En la segunda manga se quedó sin gafas al inicio de la manga, situación que le dejó en desventaja en una pista con mucho barro y agua. Salvador Pérez ha dominado ambas mangas con autoridad y una velocidad endiablada para estar terminando la temporada. La buena pretemporada realizada y lo motivado y contento que se encuentra con la estructura y la moto hacen que Salvador tenga todos los ingredientes para seguir rindiendo al máximo a finales de año.

José Antonio Aparicio

"Cuando he visto las condiciones de la pista he tenido claro que no había que tomar riesgos y mirar más allá de la propia carrera. En la primera manga no tenido contratiempos, pero en la segunda me he quedado sin gafas y no he querido arriesgar. Queda una prueba y el objetivo está en mi mano, quiero terminar el año de la mejor forma posible".

Salvador Pérez

"Ha sido un día de rodar sin arriesgar en exceso, pero las carreras han ido muy bien. 1-1 en las dos y me pongo líder de MX85. Ahora a esperar a la última carrera y ver si podemos sumar otro resultado parecido".