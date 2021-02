Espectacular incendio en el circuito mundialista de Termas de Río Hondo

Un gran incendio en el circuito de Termas de Río Hondo (Argentina) ha devastado el edificio de boxes, según ha confirmado el director general del autódromo, Héctor Farina, en un comunicado de prensa, explicando que no hubo víctimas y sí daños materiales, los cuales no han afectado al famoso museo que ubica en su interior.



"Lamentablemente todo el edificio de boxes fue destruido por el incendio que aconteció en las últimas horas en el autódromo, ese sector también incluía la salas de prensa, 'Race Control' y salones vip. Tanto el museo, como la torre de control que se encuentran en los extremos, junto a otras oficinas, mini hospital etc., no tuvieron daños de consideración", indicó Farina.



"El museo del Automóvil se reabrirá al público en los próximos días. El autódromo posee seguro total contra incendio, por lo que el tema del daño económico está cubierto en ese sentido, pero llevará seguramente bastante tiempo el volver reconstruir esa importante área necesaria para las competencias nacionales e internacionales", añadió el director general del trazado argentino.



"Gracias a Dios, no hubo que lamentar víctimas, y queremos agradecer a todos los que colaboraron en este siniestro que generó momentos de mucho peligro por el viento que corría. Muchas gracias a distintas dotaciones de bomberos, a los efectivos policiales, personal del municipio, trabajadores del autódromo etc. que hicieron todo lo posible para evitar más daños", sentenció Farina.



Por último, desde el circuito han indicado que trabajarán "desde ahora para hacer todo lo posible en cumplir con los calendarios" que tienen previstos, "incluido el de MotoGP de noviembre".

#MotoGPxESPN Impactantes imágenes del incendio en el circuito de Termas de Río Hondo. ??



?? @emmi_canoo pic.twitter.com/KoRuQ23tAr — ESPN MotoGP (@MotoGP_ESPN) February 6, 2021