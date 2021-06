Campano gana en Motorland y es el nuevo líder del campeonato

Gran fin de semana de Carlos Campano en el Campeonato de España de Motocross. El piloto de Yamaha Castro se ha aupado en el circuito de MX Motorland, Aragón, al liderato de la categoría reina ÉliteMX1 tras una quinta prueba del campeonato en la que ha dominado completamente.

El piloto nazareno llegó al fin de semana de carreras con algunas dudas sobre el desempeño que podría ofrecer debido a la lesión y dolor que arrastraba durante toda la semana anterior. Tras las primeras tomas de contacto y pruebas de sí mismo, el piloto de Yamaha E. Castro consiguió la confianza que necesitaba y partió con buenas sensaciones para afianzar el objetivo de este fin de semana: alzarse con la placa roja del campeonato y llegar con opciones a la siguiente carrera de ser campeón 2021.

Ya en los entrenamientos cronometrados del sábado por la mañana, Carlos Campano fue uno de los pilotos que más vueltas hizo y acabó 3º en al final de éstas, lo que le daba esperazas de cara a lo que venía después.

Pocas horas más tarde dio comienzo la manga de clasificación, en la que el sevillano, con su Yamaha #115, se mostró contundente y dominador, y obtuvo el mejor tiempo de la parrilla.

Una superioridad que también mantendría en carrera. En la primera manga, Campano salió muy bien con su Yamaha y consiguió rodar segundo durante toda la carrera. Terminando finalmente en esta posición y sumando unos valiosos puntos de cara a la clasificación combinada.

En la 2ª manga, el del Team Yamaha E. Castro colocó su moto en las primeras posiciones y, partiendo desde el tercer puesto, fue superando a sus rivales hasta coronarse como primero en la manga. Y también con la victoria del fin de semana.

"Ha sido un fin de semana súper bueno para mí. Llegaba sin saber a ciencia cierta si iba a poder correr. Yo esperaba que sí, y ser competitivo, no perder muchos puntos e intentar llegar a La Bañeza con opciones y no depender mucho de los demás. Ya ayer vi que me encontraba bien y el dolor se podía soportar, admitía feliz Campano, quien analizaba así

"Hoy en la 1ª manga, sí que me he preocupado un poco porque he salido bien, pero me costaba mucho y no tenía ritmo. Cuando me he puesto 2º se había escapado mucho Ander (Valentín). Iba mucho más rápido que yo, pero pude aguantar a José (Butrón)", reseñaba sobre ese valioso segundo puesto. "La 2ª manga ha sido más complicada todavía. Salí 1º, pero era lento. Ander y José me han pasado, me han dejado atrás. Me he desanimado un poco, pero vi que ellos también iban muy al límite y se podrían caer en cualquier momento, por lo que con las trazadas que vi pude mejorar mi ritmo poco a poco. Ander se cayó y casi lo piso, estaba muy cerca de él. Fui a por José y lo pude adelantar, destacó.

El resultado del fin de semana ha sido: Carlos Campano, primero, Ander Valentín ha sido segundo y Nil Arcarons tercero. Precisamente, Valentín será el gran rival en la lucha por el título final. Campano sólo le aventaja en un punto antes de La Bañeza -que se corre la próxima semana-, con Butrón tercero, pero ya muy alejado a 22 puntos de sus dos rivales. "Estoy súper contento, placa roja y llegamos con todas las opciones a la última carrera", afirmaba el sevillano.