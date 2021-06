Carlos Campano, del Team Yamaha E. Castro, nuevo campeón de España de Motocross MX Élite

Este pasado fin de semana se ha disputado la sexta y definitiva prueba del Campeonato de España de MX Élite, en la localidad de La Bañeza (León), donde Carlos Campano #115 del Team Yamaha E. Castro ha conseguido firmar su victoria en la general del MX 2021 tras un fin de semana lleno de retos que el sevillano de Dos Hermanas ha conseguido superar con creces, logrando así su objetivo de llevarse el título de campeón nacional.

Carlos Campano se coronó con su último título de España de MX1 en el año 2009 en Almodóvar de Río (Córdoba). 12 años después el de Yamaha coloca el número 1 de nuevo sobre su 450. El fin de semana en La Bañeza se preveía lleno de desafíos para Campano, que tenía que tratar de superar a Ander Valentín bajo cualquier pretexto con el fin de mantener el liderato del campeonato y hacerse con el título de campeón.

En la primera puesta en escena de los pilotos de la categoría reina del campeonato, Carlos dio un total de 14 vueltas al trazado, firmando un tiempo de 1:45:764, colocando su Yamaha en cuarta posición. Primeras vueltas en las que Campano pudo notar un terreno complejo.

En las horas siguientes tuvo lugar la Manga de Clasificación en la que Carlos Campano, con su Yamaha #115, firmó de nuevo un cuarto puesto, colocándose justo detrás de Ander Valentín, su principal rival por el título, pero esto no sería un gran problema para Campano.

Ya el domingo, los pilotos calentaban motores para disputar el Warm UP. En él, Campano rodó un total de seis vueltas, dos más que los fines de semana anteriores y marcó un tiempo de 1:51.670, el mejor de toda la parrilla.

En la primera manga de carrera Campano hizo muy buena salida y se colocó segundo por delante de Valentín, intercambiando posiciones con su rival durante las primeras vueltas hasta que Carlos consiguió pasar a Butrón, dejando la batalla para ellos y tratando de escaparse. Lástima que el del Team Yamaha E. Castro tuvo un enganche con uno de los pilotos doblados que hizo que Butrón lo sobrepasara y recuperara la primera posición, pero Campano pudo aguantar fuerte, firmando una segunda posición estratégicamente muy importante.

En la segunda manga, Campano volvió a firmar una buena salida colocándose segundo, por detrás de Butrón y por delante de Ander Valentín. Entonces el de Dos Hermanas quiso aguantar delante de Valentín lo máximo posible en la segunda posición, sin prevenir que Butrón escapase en cabeza de carrera para mantener la primera posición en la general del campeonato y poder llevarse el título a casa. Así lo hizo. Finalizó la manga en segunda posición y el título es suyo.

En sus declaraciones posteriores a su triunfo, el sevillano Carlos Campano, del Yamaha E. Castro, declaró estar "muy contento". "Ha sido una carrera difícil. Llovió y estaba el circuito complicado, por lo que era fácil caerse. Pero he tenido dos salidas bastante buenas para estar delante. En la primera manga conseguí pasar a Ander y a José. Cuando llegaron los doblados me enganché con uno, José aprovechó y me pasó, además se me rompió la tapa del embrague, casi no acabo la manga, pero pude aguantar con Ander atrás. Y, en la segunda manga, cuando salí segundo mi plan era no caerme e intentar aguantar a Ander", añadió.