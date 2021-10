Excelente regreso del sevillano José Antonio Aparicio en el andaluz de motocross

La serie andaluza de Motocross ha celebrado este pasado domingo su tercera prueba de la temporada en Valverde del Camino, Huelva. Y no ha podido ir mejor para los intereses de José Antonio Aparicio que reaparecía después de estar un tiempo fuera de competición tras haber pasado meses atrás por quirófano para solventar una lesión en la rodilla.

La lluvia también fue protagonista de la carrera, descargando fuertemente agua en las segundas mangas poniendo el terreno muy complicado para los pilotos que se dieron cita en tierras onubenses.

La arena roja del Circuito Municipal Las Arenas fue testigo de cómo el piloto de Yamaha E. Castro debutaba sobre su máquina de 450cc siendo el más rápido tanto en los entrenamientos cronometrados como en ambas mangas. Un doblete que sin duda le da motivación al piloto sevillano para encarar este final de temporada y tomar contacto en modo competición para comenzar a poner a punto su nueva compañera de viaje.

"Han sido meses de recuperación, pero finalmente estoy de nuevo sobre mi Yamaha disfrutando. He tenido buenas sensaciones en Valverde del Camino en una carrera que no se ponía fácil por la lluvia. Me siento muy contento de volver a competir", declaró José Antonio Aparicio.