Victoria de Yamaha E. Castro en Casares con Aparicio

La Escudería Yamaha E. Castro ha retomado la competición en la cuarta ronda del Motocross andaluz en la pista de Casares, Málaga, con José Antonio Aparicio y Pedro Herrera en MX1 primero y tercero, respectivamente. En la serie Master, Francisco Míguez fue el encargado de representar al concesionario oficial en el podio en segunda plaza.

José Antonio Aparicio dominó tanto en los entrenamientos cronometrados como en ambas mangas, llevándose la victoria y ocupando el primer lugar del podio. El sevillano está mejorando su nivel competitivo tras la lesión y teniendo el foco ya en el 2022. "Desde el principio me he encontrado muy a gusto con la moto. La Yamaha 450 la verdad que me ha cambiado mucho el pilotaje. He conseguido la 'pole', después en la primera he salido primero y he podido ganar la manga. En la segunda manga, el guion ha sido similar. Ahora, quiero seguir entrenando y llegar al 2022 en la mejor forma posible", sentenciaba Aparicio.