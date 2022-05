'El Plan' de Fernando Alonso: De ganar otro título a su posible adiós la F1.

En Alpine no están seguros de seguir con el piloto español, ya que cuentan con uno de los mayores talentos de los últimos años en su cantera

Con el cambio de normativa en la Fórmula 1, no eran pocos los que se habían hecho ilusiones con que Fernando Alonso volviera a tener opciones para ganar un Mundial, algo que no consigue desde 2006. La campaña mediática que se montó, con el sobrenombre 'El Plan', igual que ocurrió con el Real Betis Balompié de Manuel Pellegrini como curiosidad, se chocó con la realidad. Alpine F1 Team, la escudería donde está Fernando Alonso, la antigua Renault F1 Team, no tiene un monoplaza para ganar el título, ni siquiera para vencer en carreras, coto que está restringido para Ferrari y Red Bull, que con Charles Leclerc y Max Verstappen lo acaparan todo, estando a la sombra un Carlos Sainz que, tras un dubitativo inicio de temporada, espera su momento. Con este contexto y cumplidos ya los 40 años, no es raro que los rumores comincen a publicarse y todos deriven en que Fernando Alonso puede tener los días contados en la F1.

La bomba ha saltado en la víspera del lujoso Gran Premio de Monaco que se disputa este mismo fin de semana cuando Laurent Rossi, CEO de Alpine, ha manifestado que hay dudas de si contar con el español, que acaba contrato, o apostar por el joven y talentoso Oscar Piastri, piloto australiano reserva del equipo galo. "Tengo mucho tiempo para solventarla. Obviamente, hablamos con los dos pilotos, estamos analizando las opciones, para ver si continuamos con uno, continuamos con el otro, o a ver si colocamos a uno en otro equipo y miramos las demás opciones", explicó Rossi.

Estas declaraciones van en consonancia con las que hizo hace poco Luca de Meo, CEO de Renault y empresa matriz de Alpine, que ponía en duda la continuidad de Fernando Alonso. "Queremos muchísimo a Fernando. Vamos a tener que buscar una solución para todos, porque tenemos también a Esteban y a Oscar, que son muy buenos, y queremos proteger a nuestros pilotos y buscar una solución ideal para todos. Creo que el trabajo que ha hecho y está haciendo Fernando es increíble".

¿Quién es Oscar Piastri, el posible sustituto de Fernando Alonso en la escudería Alpine F1 Team de Fórmula 1?

Oscar Piastri es un joven talento de Australia que está en la escuela de pilotos prometedores de Alpine F1 Team. Desde muy joven ha despuntado, consiguiendo los títulos de F3 y F2 de forma consecutiva en los dos últimos años, algo que han hecho otros campeones como Lewis Hamilton y Charles Leclerc.

El aussie ya ha advertido que no piensa quedarse más en las categorías de promoción y que estará en la F1 más pronto que tarde. Alpine cuenta con él y Esteban Ocon tiene contrato hasta 2024. Esta situación deja a Fernando Alonso en una posición muy delicada y con 'El Plan' a punto de implosionar.