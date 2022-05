¿Se retira Fernando Alonso?

Cada vez parece más evidente que el asturiano no continuará en Alpine la temporada que viene y las opciones son cada vez más complicadas para seguir

El estrellato de Fernando Alonso con la escudería de Alpine no se ha producido. Más bien ha sucedido todo lo contrario. Cuando regresó a la Fórmula 1, el asturiano quería un proyecto competente con la marca francesa. Desde Reanult ya saltaron las alarmas hace unos días con las palabras del CEO, Luca de Meo al referirse a la situación del equipo.

A Fernando Alonso no le ha ido del todo bien con Alpine, eso es un secreto a voces que todo el mundo conoce. La intención del piloto, como ya dijo en alguna que otra declaración era de "correr dos o tres años más en la F1, en Alpine u otro sitio". Tras estas palabras, el asturiano abrió la vereda para empezar a hablar de su futuro.

Alpine ya no quiere tanta veteranía y los gustos de Laurent Rossi, CEO de la escudería pasan primero por Esteban Ocon y Oscar Piastri. Alonso es consciente de ello. Sobre todo si se tiene en cuenta que tiene el doble de años que el australiano. Por añadir condiciones no puede faltar la puntuación en lo que va de temporada: 4 puntos, mientras que Ocon tiene 30.

Por si fuera poco, Fernando es de los pilotos que más cobra de toda la parrilla de boxes y los grandes equipos ya parecen tener cerradas sus apuestas para el próximo año. El asturiano quiere volver a ser campeón del mundo, para eso volvió. Pero también es consciente de las opciones que tiene.

En unas declaraciones para Sky Sports se refirió claramente a que aceptaría una oferta de alguna escudería que le quiera como segundo piloto, con un líder consagrado. "No hay muchos pilotos número uno o dos en ningún equipo ahora mismo y los equipos necesitan que ambos pilotos trabajen juntos para mejorar el coche", confirmaba Alonso.

No va a ser nada fácil encontrar hueco en las escuderías más poderosas como Ferrari, Red Bull o Mercedes. Es prácticamente imposible. La realidad es muy sencilla: en el caso de no renovar con Alpine y no encontrar ningún proyecto convincente, su retirada podría darse más pronto de lo que hubiera gustado al asturiano. Casi más bien obligado por la situación actual de la F1 que por decisión propia. Será una decisión difícil de contemplar para los amantes de este deporte.