Raikkonen: "Monza es el mejor sitio para conseguir la primera posición"

El finlandés Kimi Raikkonen (Ferrari) logró la primera posición en la clasificación del Gran Premio de Italia, que se disputa en Monza, y aseguró en rueda de prensa que es "el mejor sitio para conseguirlo".

"Este es el mejor sitio para conseguir la primera posición. Había estado cerca en otras ocasiones, pero nunca la había logrado en Monza", dijo Kimi, que superó el récord de la pista (1:19:119) que tenía hasta este sábado el colombiano Juan Pablo Montoya (1:19:525)

"El coche ha funcionado bien a pesar de dificultad de las condiciones y con un poco de suerte el coche irá mañana igual que hoy. Solo hemos hecho la mitad del trabajo, mañana hay que completarlo",amplió.

Raikkonen logró su primera pole desde el Gran Premio de Mónaco de 2017: "No ha sido un alivio hacer la pole, siempre lo intento y a veces sale y otras no; no es tan fácil como se ve en la televisión. Hemos trabajado duro este fin de semana y por suerte lo hemos conseguido", aseguró.

Además, el campeón del mundo en 2007 tiene claro lo que Ferrari, que ocupa la primera fila de la parrilla por primera vez desde el 2000 en Monza, no tiene que hacer: "Lo que hay que hacer mañana es no cometer estupideces para no dañar el coche".