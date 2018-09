Kimi Raikkonen: "Nos quedamos sin neumáticos, por eso no ganamos"

Monza (Italia), 2 sep (EFE).- El finés Kimi Raikkonen (Ferrari) finalizó segundo en el Autódromo de Monza, donde se disputó el Gran Premio de Italia de Fórmula Uno, a pesar de salir desde la primera posición y en la rueda de prensa posterior a la carrera lo achacó a que se "quedaron sin neumáticos".

"No tiene nada que ver con la configuración. Me quedé sin neumáticos traseros al final de la carrera pero más allá de eso el coche fue muy bien. Nos quedamos sin gomas, eso es o que pasó", declaró Raikkonen.

El finlandés no quiso darle muchas vueltas a este asunto: "No creo que hayamos hecho nada mal, simplemente no tuvimos neumáticos al final, no vale de nada pensar en lo que podía haber sido".

Además, Kimi Raikkonen no se mostró ilusionado por haber conseguido su podium número 100 en su carrera: "No me hace muy feliz, es decir, no hay mucha diferencia entre tener 99 o 100. Hubiese preferido ganar aquí, en casa de Ferrari".