Lewis Hamilton: "No me esperaba ganar"

Monza (Italia), 2 sep (EFE).- El inglés Lewis Hamilton (Mercedes), vencedor este domingo del Gran Premio de Italia de Fórmula Uno en Monza, aseguró que no esperaba ganar.

"No me lo esperaba, empecé tercero. Ayer Ferrari tenía un gran ritmo. No tenía ni idea de cómo iba a acabar la carrera, hay mucha presión para todos", declaró el cuatro veces campeón del mundo.

"Ha sido una carrera dura pero realmente he disfrutado. Estamos muy igualados con Ferrari y hoy se ha decidido por detalles como cuidar mejor los neumáticos. Vimos el desgaste de Kimi y cuidé más mis gomas para intentar ganar", explicó Hamilton.

Una carrera que estuvo marcada por el incidente entre Hamilton y el alemán Sebastian Vettel (Ferrari) en la curva cuatro de la primera vuelta en la que éste salió peor parado ya que tuvo que entrar a boxes a cambiar el alerón delantero.

"Hemos llegado a la primera curva y nos tocamos un poco. En la cuarta curva vi una oportunidad y lo intenté por el exterior; me puse en paralelo. No sé por qué nos tocamos. ¿Vettel ha dicho que mi maniobra fue tonta? Pues funcionó", dijo Hamilton sobre el toque con Vettel.

Tras esto, Bottas se convirtió en un factor clave para frenar a Kimi Raikkonen y que Hamilton le alcanzase tras la parada, y el británico lo definió como un "gran trabajo de equipo" que le ha permitido "ganar la carrera".

Además, Hamilton se refirió a los pitos que ha recibido durante todo el Gran Premio de Italia por parte de los aficionados italianos: "Hay muchos aficionados de Ferrari aquí y mucha negatividad hacia a mí, pero eso me motiva. También había muchos aficionados británicos apoyándome".