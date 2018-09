Raikkonen: "Dejar Ferrari no ha sido mi decisión"

Redacción deportes, 13 sep (EFE).- El piloto finlandés de Fórmula Uno Kimi Raikkonen, campeón del mundo en 2007 que dejará el equipo Ferrari a partir de la próxima temporada, aseguró en rueda de prensa en el circuito de Marina Bay (Singapur) que dejar la escudería italiana no ha sido decisión suya y que no dependía de él.



"Como he dicho en otras ocasiones, esto no depende de mí, no es mi decisión. Cualquier cosa excepto esto es mi decisión, pero este es el resultado. Al menos tenemos un resultado", señaló un lacónico Raikkonen, que pilotará un Sauber las dos próximas temporadas y será sustituido en Ferrari por el monegasco Charles Leclerc (Sauber).



Sobre su nuevo equipo la próxima temporada, Raikkonen aseguró que sí quería ir a la escudería suiza, aunque reconoció que no sabe el rendimiento que darán la temporada próxima, teniendo en cuenta que esta temporada son el penúltimo equipo del Mundial de Constructores.



"No sé qué pasará el próximo año, nadie lo sabe. Puedes adivinar con las velocidades actuales de los coches y los equipos, pero veremos qué podemos hacer. Obviamente tengo mis razones y esto es suficiente para mí. No me importa lo que piensen los demás", añadió el piloto finés.



En su habitual estilo irónico, Raikkonen bromeó acerca de si sigue teniendo pasión por competir en la Fórmula Uno. "No, realmente no, solamente he firmado por dos años para no estar contento y jugar con vosotros (los periodistas)", lanzó el piloto finlandés a los reporteros de la sala de prensa del circuito asiático.



El piloto de Ferrari sí detalló que supo de su salida de Ferrari hace muy poco, durante el Gran Premio de Italia en el circuito de Monza (hace dos semanas) y aseguró que su objetivo "siempre" es ganar, aunque se preguntó si es "realista" planteárselo en Sauber.



"Tienes que aspirar a lo mejor, a las mejores posiciones, y ver qué ocurre", añadió Raikkonen, que aseguró que no está interesado en batir ningún récord de longevidad en la Fórmula Uno, pese a que es el segundo piloto en activo que más carreras ha disputado en la historia (284), solo por detrás del español Fernando Alonso (304), que dejará la categoría esta temporada.