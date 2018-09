Vettel: "No hemos tenido oportunidad en ningún momento"

Redacción deportes, 16 sep (EFE).- El piloto alemán de Fórmula Uno Sebastian Vettel (Ferrari), tercero en el Gran Premio de Singapur, admitió que no tuvo oportunidad de acercarse al ganador, el británico Lewis Hamilton (Mercedes), "en ningún momento".

"Si miramos la carrera de hoy no hemos tenido oportunidad en ningún momento, no hemos sido suficientemente rápidos y en este fin de semana no hemos podido sacar todo lo que se podía del coche", señaló Vettel, que tras la carrera de hoy ve como su desventaja en el Mundial con Hamilton crece en diez puntos, hasta un total de 40.

El piloto alemán, que intentó con el equipo Ferrari una estrategia de cambio temprano de neumáticos en la vuelta 14 para sacar ventaja a Hamilton con unas ruedas nuevas, vio cómo su táctica era contrarrestada por un cambio de neumáticos de Hamilton y al quedarse detrás del mexicano Sergio Pérez (Force India), que circulaba más lento y le impidió sacar la ventaja que buscaba.

"Creo que no hemos sido suficientemente rápidos, no teníamos ritmo en carrera, hemos intentado ser agresivos al comienzo pero no ha salido bien. Después he intentado una carrera distinta, con neumáticos distintos, y nunca he estado convencido de poder llegar hasta el final con ellos, pero no había opción porque se perdía mucho tiempo en boxes", admitió Vettel.