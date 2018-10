Alonso: "Será una carrera difícil, aquí y en las otras cuatro que quedan"

El español Fernando Alonso (McLaren), que saldrá decimoctavo este domingo en el Gran Premio de Japón, el decimoséptimo del Mundial de Fórmula Uno, declaró en el circuito de Suzuka que "será una carrera difícil", en esta pista "y en las otras cuatro" que quedan para el final del campeonato.

Alonso, de 37 años, se tomó con filosofía una nueva eliminación en la primera ronda (Q1) de un Gran Premio, que afrontará con el peor coche de la parrilla. "Las carreras siempre son cambiantes aquí, aunque en realidad para mañana hay sol completamente, así que será una carrera difícil", dijo.

"Es lo que hay. Y no sólo aquí, también en Estados Unidos, México, Brasil y Abu Dabi. Después de Japón, quedan otras cuatro", declaró este sábado en Suzuka.

"Si hubiésemos probado el neumático superblando tampoco habría cambiado mucho", manifestó el doble campeón mundial asturiano (2005 y 2006, con Renault) de Fórmula Uno, una categoría en la que ha ganado 32 carreras y en la que no correrá el año próximo.

"En circuitos así, con mucha necesidad de potencia y eficiencia aerodinámica, no es lo mejor para nosotros y aunque lo hubiésemos podido probar no nos hubiésemos movido mucho de estas posiciones", explicó a las televisiones Alonso, que no pierde, sin embargo, la esperanza de poder avanzar puestos este domingo.

"La pista estaba bien, el viento es más fuerte, en el primer sector sobre todo, y eso es algo que no ayuda a que la pista esté rápida; pero bueno, a ver si tenemos una carrera un poco rara, porque ritmo de carrera no parece que vayamos a tener en todo el fin de semana", comentó Fernando Alonso, que el próximo fin de semana volverá a correr, con expectativas mucho más elevadas, en Japón.

Alonso intentará ampliar, con Toyota, su ventaja al frente del Mundial de Resistencia (WEC), en el circuito de Fuji, el próximo fin de semana.

"En un campeonato del mundo estoy intentando ayudar al equipo para acabar sextos en constructores, con Force India y Sauber, que están en esa batalla. Y en el otro estoy luchando por ser campeón del mundo. Así que no hay duda de dónde está mi objetivo", explicó Alonso este sábado en Suzuka.