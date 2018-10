Sainz: "No me esperaba puntuar, lo he disfrutado bastante"

El español Carlos Sainz (Renault), que acabó décimo este domingo el Gran Premio de Japón, la decimoséptima carrera del Mundial de Fórmula Uno, manifestó en Suzuka que "no esperaba puntuar", pero que lo ha "disfrutado bastante".

"Ha sido un punto muy trabajado, inesperado también, pero esa buena salida otra vez, arriesgando y pasando a un par de coches y poniéndonos en la batalla por los puntos enseguida nos favoreció", explicó Sainz, de 24 años, que ocupa el duodécimo puesto del Mundial, con 39 puntos.

"Después, pasando a (Brendon) Hartley (neozelandés, de Toro Rosso) tras el coche de seguridad; luego tuve que pasar a otros tres o cuatro coches tras la parada y no me esperaba puntuar, pero lo he disfrutado bastante", comentó el talentoso piloto madrileño a las televisiones después del Gran Premio japonés.

"A partir de mitad de carrera sentía que un freno se enfriaba y el otro no. El coche se iba a la derecha y no podía atacar todo lo que me gustaría, pero he ido poniendo los mapas a punto trabajando con los ingenieros", indicó Sainz.

"He ido ganando posiciones poco a poco, pasando coches; y después pasando a (Pierre) Gasly (francés, de Toro Rosso) al final que ha sido divertido", añadió.

"Sí, el adelantamiento (a Gasly) llegó, estaba trabajando, sabía que si no cometía errores y no bloqueaba podía pasarle, porque tenía mucho más ritmo, sabía que aún con los doblajes lo podía hacer", explicó Sainz, que indicó que es una pena que ahora esté más adaptado a su coche que a principio de año, justo cuando el Renault no es tan competitivo.

"Es una pena, porque voy mucho más cómodo con el coche, me combino mejor con los ingenieros y ahora que estamos puntuando en carreras donde era imposible puntuar, me hubiera gustado ver qué habría hecho en la primera parte de la temporada", indicó.

"Aunque lo cierto es que el tiempo por vuelta no acaba de salir y no podemos puntuar todo lo que nos gustaría", precisó Sainz este domingo en Suzuka. EFE