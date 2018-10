Vettel: "No hay que ser un genio para verlo, pero seguiremos dándolo todo"

El alemán Sebastian Vettel (Ferrari), que al acabar sexto este domingo el Gran Premio de Japón prácticamente se quedó casi sin posibilidades de ganar el Mundial de Fórmula Uno, que se inclina claramente a favor del inglés Lewis Hamilton (Mercedes) indicó en Suzuka que "no hay que ser un genio" para ver las cosas, pero que seguirán "dándolo todo" hasta el final.

"Hoy no sólo no conseguimos reducir diferencias, sino que ahora son mayores; y no hace falta ser un genio para saber que si las cosas van así, son otros las que recogen las ganancias en su regazo", afirmó Vettel, que a falta de cuatro pruebas está ahora a 67 puntos de Hamilton, al igual que él cuádruple campeón del mundo de F1.

"Pero seguiremos dándolo todo", precisó 'Seb', en declaraciones al canal de televisión alemán RTL. "Las últimas vueltas no había nada que hacer. No ha sido una carrera emocionante para mí. Hoy, al final, lo único que intenté es acabar la carrera; y lo logré", añadió Vettel.

El alemán que arrancó octavo -tras pifiarla el sábado en la estrategia de la calificación, en la que se equivocaron de neumático en la tercera ronda (Q3)- y ya rodaba cuarto tras la primera vuelta, explicó, desde su punto de vista, el incidente con el holandés Max Verstappen (Red Bull) que arruinó su carrera este domingo en Suzuka.

"Después del 'safety car' (coche de seguridad) estaba más cerca de él y pensé que podía intentarlo, pero él me vio y defendió bien su trayectoria. Pero había sitio. Y no me lo dejó", aseveró Vettel, de 31 años y cuatro veces campeón del mundo (entre 2010 y 2013, cuando lideró el cuatrienio triunfal de Red Bull).

"Creo que el se daña a sí mismo con estas cosas, que haya seguido no es correcto. No me merecí lo que me pasó. Luego, lo único que me quedaba ya era acabar la carrera", comentó 'Seb', que al ser cuestionado acerca de otras opiniones acerca de ese incidente, opuestas a la suya, explicó que "en la televisión siempre se ve todo diferente".

"Él (Verstappen) siempre causa problemas; hoy le pasó lo mismo, antes que conmigo, con Kimi (Raikkonen, su compañero de equipo finlandés). Cada uno puede hacer lo que quiera... en fin", indicó el alemán.

"Luego ya sabía que como mucho podría acabar sexto. En las últimas veinte vueltas tenía ya muy claro que no había nada que hacer", apuntó.

"Me hubiese venido bien, está claro, la entrada de un 'safety car'. Pero eso no sucedió. Así que no fue precisamente una carrera emocionante para mí", declaró Vettel en Suzuka este domingo, después de perder virtualmente la posibilidad de ganar el título este año.