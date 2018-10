Alonso: No soy más feliz aquí, pero lucho por triunfos, ´poles´ y el Mundial

Fuji (Japón), 11 oct (EFE).- El español Fernando Alonso, que intentará reforzar este fin de semana con el equipo Toyota Gazoo Racing su liderato en el Mundial de Resistencia (WEC), con una nueva victoria, en las Seis Horas de Fuji, indicó a EFE en ese circuito japonés que no es que en este certamen sea mas feliz que en la F1, pero que "aquí" lucha "por triunfos, 'poles' y el campeonato".



"Es lo mismo en los dos campeonatos. Si me sacan una foto ahora aquí, dirán que nunca me han visto una sonrisa como la de hoy durante ningún otro fin de semana de Fórmula Uno, porque es lo que he estado leyendo durante todo el año. Luego, cuando regreso a la F1 tengo exactamente la misma sonrisa, pero no escriben esto", explicó Alonso.



"Para ser honesto, es muy similar. Aquí el ambiente es diferente, eso es cierto. Es más abierto, más relajado, sí", admitió Alonso, que cuenta 32 victorias en F1 y buscará en Fuji su tercera desde que compite en el WEC, en el que debutó en mayo.



"Pero aquí estamos luchando cada carrera por la victoria, por la 'pole' y por ser campeón del mundo", comentó a Efe este jueves, en Fuji, el doble campeón mundial asturiano de Fórmula Uno (2005 y 2006, con Renault).



"Así que ese estrés y esa adrenalina también es diferente que en la F1; pero en ambos casos, más o menos relajado, estás muy concentrado y enfocado", declaró Alonso durante su encuentro con un reducido grupo de periodistas que tuvo lugar este jueves en las instalaciones del equipo Toyota, en el circuito que es de su propiedad.



"El nivel de compromiso, de presión y de responsabilidad que tienes es similar. Estás peleando al más alto plano en las principales carreras de automovilismo", indicó a Efe el líder del Mundial de resistencia (WEC en su siglas inglesas), que se refirió a las presuntas ventajas que en el campeonato tienen los dos Toyota TS050 Hybrid, que en su opinión no son tan grandes como algunos afirman.



"Obviamente, tenemos algo de libertad con el 'boost' (potencia extra), porque lo podemos usar algo más; o cancelarlo y usarlo en la siguiente curva. Tenemos espacio para 'jugar' con eso, pero no creo que sea una ventaja tan grande como la que ve la gente desde fuera", opinó.



"Es lo mismo con los 'pit stops'. Teníamos una ventaja de cuatro o cinco segundos; en una carrera como la de Silverstone supone una ventaja de un minuto; y en el 'pit lane' éramos cuatro o cinco minutos más rápidos que los otros coches", explicó.



"Ellos no optimizan sus posibilidades, tampoco. Pierden tiempo en algunas zonas. O como en la primera curva de Silverstone, donde (los Rebellion) se tocaron entre sí y dieron un trompo. Hay cosas que están fuera de nuestro control. Porque si todos ejecutamos nuestras carreras a la perfección, creo que todos estamos bastante apretados", opinó Alonso, nacido hace 37 años en Oviedo.



"Pero en estos momentos parece que sólo Toyota está ejecutando sus carreras a la perfección. Así que, de nuevo, no podemos pedir perdón por esto", recalcó Fernando, que afirmó que ha aprendido mucho de sus compañeros, el suizo Sebastien Buemi y el japonés Kazuki Nakajima, pero que él también intenta aportar sus ideas.



"Aún estoy aprendiendo de ellos. Creo que es más una pregunta para ellos, aunque creo que también estoy aportando mi contribución. Ellos también pueden aprender cosas, encontrar nuevas ideas o en el reglaje del coche...", opinó.



"Ellos están acostumbrados a hacer más o menos lo mismo cada año, así que cuando llega alguien de afuera y tiene una opinión diferente... eso puede traer ideas frescas. Pero el equipo está tan bien preparado que normalmente, antes de la carrera, trabajamos muchísimo tiempo en el simulador. Para Fuji estuvimos un total de doce días en el simulador, entre los tres pilotos", comentó.



"Así que mañana cuando salgamos a pista para el primer entrenamiento libre estaremos al 99 por ciento de nuestras posibilidades. Hay un gran ambiente dentro del equipo. Muy próximo a la perfección", comentó Alonso, que, al igual que en Suzuka, donde el pasado domingo acabó decimocuarto en el Gran Premio de Japón, indicó que aún no tiene decidido su calendario para 2019.



"No. Sólo han pasado cuatro días, desde Suzuka, así que aún está abierto todo", explicó el genial piloto asturiano, que comentó a Efe que no sabe si el Mundial de F1 se decidirá en el próximo Gran Premio, el de Estados Unidos, en el Circuito de las Américas, dentro de dos domingos; y que no cree que el ambiente sea diferente en el equipo Toyota tras haber ganado, por primera vez, las 24 Horas de Le Mans, el pasado mes de junio. Aunque sí lo es en el marco de la prueba que va a disputar este fin de semana en Fuji.



"No creo que sean las cosas demasiado distintas por ganar en Le Mans. Sí que este fin de semana es diferente. Es muy importante para el equipo, porque es la carrera en casa, en el circuito de Toyota. Una de las fábricas está muy cerca, al lado del circuito, que es donde muchas piezas para el coche, el motor y otras cosas. El sistema híbrido lo hacen aquí, a unos kilómetros... hay mucha gente del equipo, también. Hoy hacen una presentación del vídeo de la victoria en Le Mans, hay muchas actividades", agregó Alonso.



"Todos queremos ganar esta carrera, es muy especial. Obviamente, se valora en importancia por detrás de Le Mans. Pero este fin de semana el único momento en el que siento algo de presión añadida", explicó Alonso este jueves en Fuji.



Por Adrian R. Huber