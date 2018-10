Hamilton: "Mi objetivo es intentar ganar la carrera este fin de semana"

México, 25 oct (EFE).- El británico Lewis Hamilton (Mercedes) tiene ese gen ganador que identifica a los campeones y hoy lo mostró en el circuito Hermanos Rodríguez, de la Ciudad de México, donde el domingo se correrá el Gran Premio de México, carrera que le puede dar su quinto título mundial.

A Hamilton, de 33 años, que está en la antesala a igualar al argentino Juan Manuel Fangio, quien en la década de los años 50 conquistó cinco títulos, le basta con terminar en el séptimo lugar pero este jueves aseguró que buscará el triunfo.

"Mi objetivo es intentar ganar la carrera el domingo", dijo Hamilton en una nutrida conferencia de prensa en la pista mexicana.

"Es un extra a una gran temporada cuando ganas la carrera para alcanzar el título", añadió.

Hamilton, quien tiene 70 puntos de ventaja sobre el alemán Sebastian Vettel (Ferrari), dijo que los cuatro títulos que ha ganado le han dejado diferentes sensaciones.

Consideró que el 2018 "ha sido uno de mis años más agradables, por las cosas a las que me he enfrentado y si ganara el título sería uno de los años de los que me sentiría más orgulloso".

El británico tiene prácticamente todo a su favor ya que incluso si no pudiera terminar entre los siete primeros o no finalizara la prueba, será también campeón si Vettel no gana en el Autódromo Hermanos Rodríguez.