Jeff Gordon ve a Alonso triunfando en Estados Unidos

México, 28 oct (EFE).- El estadounidense Jeff Gordon, cuatro veces campeón de la NASCAR de Estados Unidos, aseguró este domingo a Efe que el español Fernando Alonso tiene el talento suficiente para seguir su carrera y triunfar en cualquier categoría en la Unión Americana.

"Cuando he visto a Fernando, la forma en que ha ganado (en Fórmula Uno) y cómo lo hace corriendo en autos prototipo en todo el mundo veo que tiene un talento fantástico", dijo Gordon, seleccionado para ingresar al salón de la fama de la NASCAR en 2019.

"(Fernando) con un poco de suerte donde quiera que siga después, tomará una posición relevante y estoy seguro de que en Estados Unidos lo puede lograr también", señaló Gordon, en la actualidad comentarista de televisión para la cadena Fox Sports.

El ovetense, quien disputa su última temporada en la Fórmula Uno dejó entrever este fin de semana en el Gran Premio de México, que continuaría su carrera como piloto después de tomarse un año de descanso.

"La Fórmula E es una posibilidad, como lo es MotoGP o correr en otras categorías, todas son interesantes, las veo por televisión y me gustan porque soy apasionado del motor pero ahora no lo contemplo, no será para 2019, pero quien sabe en el futuro", declaró el español, de McLaren, el pasado jueves

Alonso, campeón del mundo en 2005 y 2006, debutó en las 500 millas de Indianápolis en 2017 donde no pudo terminar tras romper el motor. Este año, Alonso finalizó en el lugar 38 las 24 horas de Daytona en la categoría de resistencia en Estados Unidos.

El español indicó que la IndyCar es una serie "muy atractiva" por la competencia cerrada existente entre pilotos y equipos, además que cada carrera "es una nueva aventura" y el resultado es una incógnita.

Gordon se dijo fanático de la Fórmula Uno y especialmente la carrera de México. "Es uno de mis eventos favoritos, es por la pasión y la energía que hay aquí, amo el deporte motor y México tiene en especial una pista desafiante para los pilotos y los equipos", concluyó la leyenda del deporte motor estadounidense.