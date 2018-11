´Pechito´ López: No tengo dudas de que Alonso debería tener más títulos de F1

Shanghái (China), 17 nov (EFE).- El argentino José María 'Pechito' López ganó el mes pasado -con el equipo Toyota que integra junto al inglés Mike Conway y el japonés Kamui Kobayashi- las Seis Horas de Fuji (Japón), la cuarta prueba del Mundial de Resistencia (WEC), en el que su equipo ocupa la segunda posición.



En una entrevista con la Agencia EFE que tuvo lugar este sábado en China, donde él y sus compañeros saldrán desde la 'pole' en las Seis Horas de Shanghái, la quinta carrera del certamen, el piloto suramericano explica cómo afronta la prueba y qué piensa del doble campeón mundial español de Fórmula Uno Fernando Alonso, que lidera el certamen con el otro Toyota y está a punto de abandonar la categoría reina.



Pregunta: La última vez que hablamos acababa de ganar en Fuji, pero tenía que irse a toda prisa a coger un avión para hacer un test en Valencia. ¿Pudo festejar algo durante el vuelo?



Respuesta: No, no (ríe). Se quedaron Mike y Kamui; y los chicos del equipo, a festejar. Yo me tuve que ir a Valencia. No hubo tiempo, pero igual disfruté mucho. Fue una carrera muy linda. Para el equipo; y para nosotros, en especial.



P: Vamos, que ellos ya se hicieron cargo de las copas que usted no se pudo tomar, ¿no?



R: Sí, sí (ríe). No le quepa duda.



P: ¿Qué tal todo? Hoy, a pesar de que usted no salió, lograron otra 'pole'. Contento, ¿no?



R: Bien, bien. Todo estaba planeado. A mí me tocó salir (en la calificación) en Fuji y en Silverstone (Inglaterra). Y aquí les tocaba a Kamui y a Mike.



Hicieron un gran trabajo, porque estuvo todo muy apretado, como siempre, entre nosotros dos (en referencia a los dos TS050 Hybrid).



Mañana tenemos una carrera difícil por delante, en la que el clima va a ser el actor principal, el invitado especial. Veremos qué pasa. No lo tenemos nada fácil con los (equipos) privados, que están rodando muy fuerte... Pero bueno, después de haber ganado Fuji estamos con más confianza. Sabemos que estamos para pelear.



Ésta ha sido nuestra cuarta 'pole' del año. Y eso también es muy importante.



P: No llovió este sábado, pero se anuncia lluvia para la carrera. Poca información pudieron sacar hoy, ¿no?



R: Bueno, se trabajó mucho ayer, con lluvia. Y hoy estuvo bien girar un poco en seco, en la tanda 3 (el tercer entrenamiento libre). Y mañana veremos qué pasa.



El clima está un poco cambiante, pero, en teoría, mañana va a ser uno de los peores días en lo que al clima se refiere. La preocupación pasa más por acertar en la elección de las gomas y con los privados, que en lluvia andaban muy fuerte.



P: ¿Usted prefiere rodar en seco o con lluvia? ¿O le da exactamente igual?



R: Normalmente prefiero en seco, es menos 'riesgoso'. Pero me ha ido siempre bien en lluvia. Este auto me fue muy bien ayer, en la tanda 2, cuando quedé primero, bajo el agua.



Cualquiera de las dos condiciones son buenas para nosotros. Pero el riesgo en lluvia siempre es mayor, por supuesto.



P: ¿Cómo ve a Fernando Alonso, su compañero y a la vez rival en el otro Toyota? El campeón asturiano lleva, con éste, 26 fines de semana de carreras, en lo que va de año. ¿Lo nota cansado?



R: No, lo veo muy bien. Le pregunté un poco que qué siente, ante la que va a ser (el próximo fin de semana) su última carrera de Fórmula Uno; y se le ve muy tranquilo. Y muy seguro de la decisión; como que pareciera que se sacaba un poco un peso de encima.



Creo, y ésta es una opinión personal, que estos últimos años los ha sufrido, siendo una persona tan competitiva, por haber estado relegado; y peleando con un auto que nunca estuvo a la altura.



Creo que por eso está disfrutando mucho de este momento; y se le ha visto muy contento este año en cada victoria acá en el WEC. Porque es el lugar al que pertenece: por lo menos en el podio, si no en lo más alto del mismo. Y es donde lleva muchos años en Fórmula Uno sin estar.



P: ¿Cree que Alonso debería llevar más títulos de campeón del mundo de F1?



R: No tengo dudas. Si hubiera estado en un auto mejor hubiese sido campeón más veces. Pero muchas veces la Fórmula Uno también tiene eso. Unas veces estás en un mejor equipo; y otras no. Él ha tenido la mala suerte de caer en un mal momento en los últimos equipos en los que ha estado.



Y por eso no ha sido más veces campeón del mundo.



P: ¿Quién lo diría, no? Cinco años en Ferrari y otros cinco en McLaren, las dos escuderías más laureadas de la historia de la F1; y no pudo ganar Mundiales en ninguna de ellas. Los dos que tiene, los ganó con Renault.



R: Bueno, pero es que Ferrari lleva ya más de diez años sin ganar un título. Eso no es culpa de Fernando.



Y luego está McLaren, que se ha caído mucho. Ha sido así. Apostó por esos dos equipos, creyendo que mejorarían. Y, lamentablemente, en los últimos diez años de Fórmula Uno los que han dominado han sido Red Bull y Mercedes.



Adrian R. Huber