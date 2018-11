Raikkonen: Seguiremos caminos diferentes, pero seguiremos siendo amigos

Abu Dabi, 22 nov (EFE).- El finlandés Kimi Raikkonen, que disputará este fin de semana su última carrera como piloto de Ferrari -el año próximo pilotará para Sauber- declaró en el circuito de Yas Marina, sede del Gran Premio de Abu Dabi, que él y el equipo seguirán "caminos diferentes, pero que" continuarán "siendo amigos".

"No sé cómo me sentiré; obviamente ya me fui una vez, así que no es algo nuevo; no estoy triste, porque no veo la necesidad de estar tristes. Vamos a quedar como amigos", explicó Kimi, nacido hace 39 años en Espoo, que hasta la fecha sigue siendo el último campeón mundial de Fórmula Uno de la 'Scuderia', para la que logró el título en 2007.

"Muchos de nosotros nos seguiremos viendo en el 'paddock' en cualquier caso, así que no será un cambio enorme. Cada uno irá a por nuevas cosas; creo que es emocionante, pero es cierto que hemos pasado buenos ratos con el equipo, hay gente genial ahí", comentó Raikkonen este jueves durante la rueda de prensa oficial de la FIA (Federación Internacional del Automóvil) que tuvo lugar en el circuito de Yas Marina.

"Tuvimos tiempos difíciles, pero es parte de este trabajo y creo que es como debe ser: a veces se necesita que las cosas sean algo duras", comentó.

"Obviamente, gané el campeonato con ellos, como piloto; y además, ganamos dos veces el título de constructores, así que estoy muy satisfecho de haber formado parte de esta historia, porque, porque no hay mucha gente que haya logrado esto", comento Raikkonen, ganador de 21 carreras en F1, la última de ellas el Gran Premio de Estados Unidos de este año, en Austin (Texas).

"Seguiremos felizmente caminos diferentes; no estamos tan lejos unos de otros y seguiremos haciendo lo que hacemos", manifestó Raikkonen este jueves en el circuito de la capital de los Emiratos Árabes Unidos.