Carlos Sainz: "He cometido un error y perdí la Q3"

Abu Dabi, 24 nov (EFE).- El español Carlos Sainz (Renault), que arrancará undécimo en el Gran Premio de Abu Dabi, el vigésimo primero y último del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa este domingo en el circuito de Yas Marina, declaró que cometió "un error" y que por ello perdió el pase a la Q3 (la tercera ronda de la calificación)

"Las sensaciones eran buenas hasta el segundo intento de la Q2 en la que no hemos podido mejorar", explicó Sainz, de 24 años, que el próximo año ocupará el puesto que deja vacante en McLaren su compatriota el doble campeón mundial asturiano Fernando Alonso, que en Abu Dabi disputa su último Gran Premio en la categoría reina del automovilismo.

"Es nada, lo de siempre: sigues tirando un poco más, intentando encontrar el límite del coche pero llega un punto que te pasas y este coche no te deja pasarte ni un pelo del límite, he cometido un error y he perdido la Q3", explicó al canal de televisión Movistar el madrileño, hijo del doble campeón mundial español de rallys de idéntico nombre.

"Sabía que la pista iba a mejorar, que teníamos que mejorar y que o bajaba ese tiempo o no pasábamos, pero he intentado bajar esas dos o tres décimas y no ha podido ser", concluyó Carlos Sainz este sábado en Yas Marina, donde recibió la visita del Rey emérito, Don Juan Carlos; y de la infanta Cristina.