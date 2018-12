Carlos Sainz: "Alonso me aconsejó ir a McLaren, cree que hay potencial"

El piloto español Carlos Sainz, que en 2019 ocupará el volante que deja Fernando Alonso en McLaren, declaró a EFE que el asturiano le aconsejó fichar por esa escudería porque cree que "hay un equipo con potencial" para hacer un buen proyecto "a medio plazo".

Carlos Sainz (Madrid, 1994) se ha unido al equipo McLaren para su quinta temporada en la Fórmula Uno tras un 2018 "con muchos cambios y muchos acontecimientos a nivel profesional".

"Ha sido un año positivo, me ha ayudado mucho a mi carrera deportiva y me ha dado la oportunidad de abrirme una puerta como la de McLaren para los dos próximos años y que seguro voy a disfrutarlos", dijo a EFE el joven piloto madrileño, que ya ha hecho su particular carta a los Reyes Magos.

"Pido salud, bienestar para mi familia y poco más. El resto cae sobre su propio peso. Si te esfuerzas y haces las cosas bien los sueños se acaban cumpliendo y puedes conseguir las cosas por ti mismo", confesó Sainz, que destila ilusión en su discurso.

"Estoy muy ilusionado, esa es la palabra correcta que describe lo que siento. Tengo muchas ganas por el nuevo año. Este último mes he podido ir a la fábrica a conocer gente en McLaren y ver a un equipo que ha tenido un año tan duro y ahora tiene un espíritu renovado me ha transmitido unas ganas que al final se contagian", apuntó.

El reto que se marca Carlos Sainz, siendo "realistas", es el de ver a McLaren "poco a poco mejorando esa posición (sexta) que tuvo la última temporada".

"No sé cuanto se mejorará, pero espero ver progreso y contribuir lo máximo posible, sin olvidarnos que es un proyecto a medio plazo. A corto plazo es importante, pero lo importante es donde estaremos de aquí a dos años, cuando acabe mi contrato, y no tanto en Australia el año que viene", manifestó a EFE tras acudir a la presentación de la campaña 'Ponle freno' de la que es imagen.

Para Carlos Sainz hay "dos cosas importantes" para el nuevo coche, una es la aerodinámica y la otra el motor.

"Son dos puntos flacos que tuvo el coche el último año. El motor no ayudaba para nada y la aerodinámica todavía menos. Hay que esforzarse dentro de la fábrica para hacer un coche más competitivo", comentó Sainz, que sustituirá a Fernando Alonso al volante de esta escudería.

"Fernando Alonso me aconsejó ir a McLaren, lo veía con buenos ojos. Cree que el equipo tiene potencial, sabe que es a medio o largo plazo el proyecto, pero yo soy joven para tener esa paciencia y establecerme en un equipo como este", apuntó.

En los últimos tiempos la afición española parece haberse desenganchado de la Fórmula Uno debido a los discretos resultados de los pilotos españoles, en especial Fernando Alonso, doble campeón del mundo en 2005 y 2006.

"Es normal que la gente se desenganche. La afición sigue a los deportistas que ganan y tienen éxito. Una final de Roland Garros no se sigue si no está Nadal. Es natural. Creo que eso pasa en todos los deportes", dijo el madrileño, que se queda como único referente español en la Fórmula Uno tras la marcha de Alonso.

"No tengo tanta presión, porque si algún día estoy en un coche ganador podré ganar. El caso es que en la Fórmula Uno ahora coches ganadores hay dos. Dependes de demasiados factores como para pedir eso. La Fórmula Uno es un deporte muy diferente a los demás", señaló.

"En mi caso es muy pronto para hablar de un asalto por el título o de batir a los tres equipos grandes (Mercedes, Ferrari y Red Bull). Queremos recomponernos y el proyecto de McLaren es a medio plazo", comentó.

En McLaren, Carlos Sainz compartirá equipo con el joven piloto británico Lando Norris. "La relación con él es positiva. Como no ha habido competición no ha dado para mucho la relación. Estamos concienciados en ayudar a que McLaren regrese a las posiciones donde se merece y hay que estar a tope", concluyó.

David Ramiro