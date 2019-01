Alonso, con nuevo equipo, la estrella de Daytona en su segunda participación

Ha llegado la hora de la prueba de resistencia más importante del calendario automovilístico en Estados Unidos, las 24 Horas de Daytona que comenzarán el sábado, con los entrenamientos finales a partir de este jueves y, por segundo año consecutivo, con el español Fernando Alonso como figura estelar.



La carrera celebra este año su 57 edición con la participación de 179 pilotos en cuatro categorías diferentes. En la principal, la DPi (Daytona Prototype), correrá por segunda vez Alonso, que estrena equipo, el Wayne Taylor Racing, junto al japonés Kamui Kobayashi, el estadounidense Jordan Taylor y el holandés Renger van der Zande, con el Konica Minolta Cadillac DPi-V.R número 10. Además de este, habrá otros 10 prototipos de la DPI que buscarán la victoria.



El jueves está previsto el comienzo de los entrenamientos finales y la clasificación para decidir las posiciones de salida y la prueba se iniciará el sábado a las 15:00 hora del Este (20:00 gmt).



Tras concluir a comienzos de mes la tradicional cita con el Roar Before Daytona, tres días de entrenamientos y preparación para la carrera de este fin de semana, Alonso fue categórico al destacar que habían hecho un excelente trabajo con todo el equipo, que se sentía muy a gusto en todos los aspectos y que iría a "ganar" la prueba. "El año pasado fue de aprendizaje, experiencia de todo lo que rodea a esta gran prueba. Pero ahora llego con el convencimiento que podemos ganar", destacó Alonso. "Tenemos un equipo fuerte y me he sentido muy cómodo desde el principio". En esos tres días de entrenamientos en Daytona, los primeros pasos del Cadillac #10 de Wayne Taylor Racing lo colocaron siempre en las posiciones de cabeza y como la mayor oposición a los coches con motor Mazda, que son también favoritos, al igual que los Nissan y Acura, a la victoria final dentro de la categoría reina.



El equipo de Waynte Taylor Racing ya consiguió la victoria en la edición de 2017 y está convencido de que puede repetir la historia en el circuito de Daytona International Speedway, y más después de la incorporación de Alonso y de Kobayashi. Especialmente la de Alonso, quien tras haber debutado en la icónica carrera estadounidense en 2018 con un LMP2 de United Autosports está convencido de que pueden hacer una gran carrera y luchar desde el principio por la victoria en la categoría reina de la DPi.



Pero durante la tradicional Roar Before Daytona los dos coches del Mazda Team Joest, que hicieron los dos mejores tiempos en la elección de garajes, mostraron que habían hecho un gran trabajo en la preparación y el rendimiento en la pista. El tercer mejor tiempo fue para el equipo Action Express Racing con el Cadillac número 5, que pilotan los campeones de la pasada edición, el portugués estadounidense Joao Barbosa, el brasileño Christian Fittipaldi y el inglés Mike Conway. Fittipaldi, de 48 años, un nativo de Sao Paulo, cerrará su ilustre carrera como piloto cuando complete la 57 edición de las 24 Horas de Daytona de este fin de semana, poniendo punto final a una carrera de 31 temporadas en la competición activa.



Fittipaldi regresa como campeón defensor de la prueba, la primera de la temporada del Campeonato IMSA WeatherTech SportsCar, y junto a Barbosa buscará revalidar el título y alcanzar el que sería el cuarto. Fittipaldi y Barbosa buscarán unirse a Bob Wollek, Rolf Stommelen, Peter Gregg y Pedro Rodriguez, cuatro veces ganadores de Daytona. Hurley Haywood y Scott Pruett siguen siendo los únicos cinco veces campeones de la prueba.



El colombiano Juan Pablo Montoya, Scott Dixon, Ricky Taylor, Jordan Taylor, Pipo Derani, Sébastien Bourdais, Joey Hand, Mike Rockenfeller, Ryan Dalziel, Timo Bernhard, el brasileño Hélio Castroneves, Alexander Rossi y Simon Pagenaud también son pilotos que aspiran al título. Derani competirá con el segundo coche de Action Express junto a los vigentes campeones del IMSA, Felipe Nasr y Eric Curran, mientras que Bernhard lidera una formación de Mazda que cuenta con pilotos como René Rast, Olivier Pla o Oliver Jarvis. Nissan completa la terna de favoritos con Loïc Duval, Romain Dumas y Colin Braun protagonizando la ofensiva de CORE Autosport. Compitiendo este año segregados del resto de prototipos, la clase LMP2 cuenta apenas con cuatro vehículos distintos.



Además de la participación de Alonso, entre los 179 pilotos, con 47 monturas, que van a competir en la carrera también estarán los españoles Antonio García y Miguel Molina en la modalidad (GT Le Mans) y Alex Riberas (GT Daytona).