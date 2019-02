Sainz: ´La vuelta rápida que hemos marcado hoy es anecdótica´

El español Carlos Sainz (McLaren), que este lunes marcó el segundo mejor tiempo en la primera jornada de los entrenamientos de pretemporada de Fórmula Uno, declaró que la vuelta rápida marcada en Montmeló "es anecdótica" porque desconoce la carga de gasolina que llevaban los demás.



"Ha sido un invierno duro de preparación, con cambios, con mucha atención al detalle para intentar mejor el equipo para llegar a estos test más preparados que nunca", dijo Sainz en declaraciones que difunde Motorsport.com.



"Creo que las 120 vueltas que hemos dado es un muy buen paso adelante en el aspecto de la fiabilidad comparado con el año pasado. La vuelta rápida que hemos marcado hoy es anecdótica, ya que no sabemos la carga de gasolina que llevan los demás, ni cómo afectan las ruedas. Como no sabemos lo que llevan los demás, la verdad es que el tiempo ni lo miro", explicó.



Sainz afirmó que "definitivamente fue un buen día". "Creo que todo el equipo tiene que estar orgulloso y feliz. Tras el duro trabajo durante el invierno, dar casi 120 vueltas es un buen comienzo. Estoy seguro de que en Woking estarán felices de ver que el coche ha sido fiable", comentó.



"En general los coches se parecen mucho a los del año pasado. No cambia la vida. Digamos que el coche sigue haciendo 1:18 o 1:19 en Barcelona sin problemas. Lo piensas y hace cinco años, cuando debuté en F1, no bajábamos de 1:26 y ahora coges y, de repente, haces 1:18 el primer día de test y te das cuenta de lo rápidos que son. Me hace ilusión ver que los coches todavía son rápidos, pero aún es pronto para ver si van a mejorar en los adelantamientos o no", agregó el madrileño.



Al recordar el incidente en el que provocó una bandera roja por la tarde, Sainz dijo: "Fue un pequeño problema que tuvimos al montar una serie de cables tras el parón, por la tarde, pero no era un tema de fiabilidad. Fue un error humano, yo creo".