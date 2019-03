Hamilton logra la ´pole´ y saldrá primero en Australia

El pentacampeón mundial británico Lewis Hamilton (Mercedes) dio un golpe de autoridad logrando la 'pole position' del Gran Premio de Australia, en una jornada que supuso un espaldarazo para Mercedes sobre Ferrari, que había parecido ser el equipo más fuerte en la pretemporada.

Una 'pole' para la reafirmación de Mercedes y de Hamilton, que sumó su victoria número 84 a una vuelta en su trayectoria y sigue alimentando su récord en este apartado, la octava para él en Melbourne y la sexta consecutiva en este circuito, en el que batió el récord de la pista con su tiempo definitivo, de 1:20.486.

Este registro, logrado con 1,1 décimas de ventaja sobre su compañero finlandés Valtteri Bottas, deja al Ferrari del tetracampeón mundial alemán Sebastian Vettel a 7 décimas, que encabezará la segunda fila de la formación de salida del domingo junto al holandés Max Verstappen (Red Bull).

"Después de los tests no sabíamos dónde podíamos estar, la gente ha trabajado a la perfección en la fabrica", admitió Hamilton tras lograr su registro, cuando conoció que su octava 'pole' en Australia le suponía igualar el récord de más victorias en sábados de una leyenda, el siete veces campeón alemán Michael Schumacher.

Completaron los diez primeros puestos el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), el francés Romain Grosjean (Haas), el danés Kevin Magnussen (Haas), el británico Lando Norris (McLaren), el finlandés Kimi Raikkonen (Alfa Romeo) y el mexicano Sergio Pérez (Racing Point), que fue décimo.

No partirán de los diez primeros lugares ni el piloto local, el australiano Daniel Ricciardo (Renault) que se quedó duodécimo en la Q2 y tendrá que remontar, y más aún Carlos Sainz (McLaren) que se encontró cuando hacía su vuelta rápida con el Williams del polaco Robert Kubica, que había sufrido un pinchazo.

Nadie podía decir que Hamilton no había avisado, ya que el británico había dominado los entrenamientos libres, tanto en la sesión previa a la clasificación del sábado como en los dos del viernes.

Lo hizo también en la Q1 tras superar el primer tiempo de referencia de su compañero Bottas en su segundo intento, por delante de Verstappen, Vettel y un sorprendente Pérez, mientras en la zona peligrosa, Carlos Sainz estaba solo un puesto por delante de la eliminación.

En la última tentativa, Sainz se encontró en la curva 14 con el Williams del polaco Robert Kubica, que había pinchado y eso le hizo dar una vuelta de 1:23.084, insuficiente para superar el corte, por lo que se quedó en el decimoctavo lugar.

"Increíble la mala suerte, porque era una vuelta buena para meterme en el 'top ten' y pasar a la Q2 fácil y he encontrado al Williams parado y he pedido dos décimas que me han costado todo", relató Sainz en declaraciones a Movistar+.

Junto a él quedaron eliminados el canadiense Lance Stroll (Racing Point), un sorprendente mal tiempo del piloto francés Pierre Gasly (Red Bull) y los dos Williams, el británico George Russell y el polaco Robert Kubica; mientras el monegasco Charles Leclerc acabó con el mejor tiempo de la Q1 (1:22.017).

Retornó a la Q2 Hamilton en busca de un mejor tiempo rápido (1:21.861), superado por el Ferrari de Leclerc y este mejorado por Bottas, y en el último asalto de la Q2, el pentacampeón mundial volvió a imponerse con un registro de 1:21.014.

Fue el tiempo definitivo, en una sesión en la que cayó el ídolo local, el australiano Daniel Ricciardo (Renaulto), con el duodécimo mejor tiempo de la sesión, insuficiente para entrar en la pelea por la 'pole position', también para su compañero alemán Nico Hülkenberg, eliminado con el undécimo mejor tiempo.

Junto a ellos, quedaron fuera el tailandés Alexander Albon (Toro Rosso), el italiano Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) y el ruso Daniil Kvyat (Toro Rosso); y se escapó el sorprendente debutante de McLaren, el británico Lando Norris, con el noveno mejor tiempo, por delante del mexicano Sergio 'Checo' Pérez (Racing Point).

Ya en la Q3, la ronda definitiva, Bottas sorprendió a todos con un tiempo de 1:20.598 en el primer intento, seis décimas mejor que los dos Ferrari y más de cuatro décimas mejor que su compañero Hamilton.

Pero el pentacampeón inglés no tuvo piedad de sus rivales, y estableció en la prueba definitiva un tiempo de 1:20.486, que mejoraba el registro de su compañero en algo más de una décima. Bottas no fue capaz de mejorar su propio registro y se quedó a la zaga de su compañero.

Apenas medio minuto después llegó Vettel con su Ferrari, con un registro muy lejano a los de los Mercedes, siete décimas de diferencia (1:21.190) que le condenaron al tercer lugar del cajón, que no le arrebató Verstappen por 1,3 décimas de segundo.

Tras Leclerc y los dos Haas se ubicó la gran revelación sobre el asfalto de Melbourne, el McLaren del británico Lando Norris, un debutante de 19 años que demostró que la escudería de Woking (Reino Unido) va a tener mucho que decir en esta temporada y que tiene el talento para protagonizar una bonita batalla con el madrileño.

De momento, 1-0 para Norris, que superó a dos pesos pesados como el finlandés Kimi Raikkonen (Alfa Romeo) y el mexicano Sergio 'Checo' Pérez (Racing Point), décimo.

Y el marcador a favor también, por supuesto, para Hamilton, que se sacudió el supuesto favoritismo de Ferrari en los tests de pretemporada con una vuelta genial en Melbourne y aspira a lograr su tercera victoria en Australia, siempre y cuando lo reafirme en la carrera.