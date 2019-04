Carlos Sainz, tras acabar 14 en China: "Paciencia y ya llegará"

Shanghái (China), 14 abr (EFE).- El piloto español Carlos Sainz, que acabó decimocuarto este domingo el Gran Premio de China tras sufrir las consecuencias de un accidente en la primera vuelta, aseguró en el circuito de Shanghái que está contento con su equipo (McLaren) y su coche y que lo único necesario es tener "paciencia".

"Paciencia y a seguir trabajando bien, que sigo confiando en que se están haciendo las cosas muy bien, estoy muy contento con el equipo, con cómo estamos trabajando, así que ya llegará", apuntó el madrileño a los medios tras la carrera.

Sainz logró acabar por primera vez una carrera con su nueva escudería -que tantos problemas le dio a su compatriota el doble campeón mundial asturiano Fernando Alonso en los últimos cuatro años-, pese a que arrastró las consecuencias de un accidente que se produjo en la primera vuelta.

"He salido bien, pero en la vuelta uno me he encontrado en medio de un embudo y he intentado quedarme ahí más o menos. El resto de la carrera he preferido mantenerme, no he querido remontar", explicó el piloto sobre el incidente protagonizado por el ruso Daniil Kvyat (Toro Rosso).

Su compañero de equipo, el británico Lando Norris, también involucrado en el accidente protagonizado por el ruso, abandonó a falta de cuatro vueltas para el final.

"De momento siguen pasando cosas fuera de nuestro control pero ya vendrá. Esto son rachas, es el mundo del motor y el mundo del deporte. Cuando pasan estas cosas lo único que tienes que hacer es tener paciencia, seguir confiando en uno mismo", insistió el piloto, que salió hoy desde la séptima fila.

A sus 24 años, Sainz disputa su quinta temporada en Fórmula Uno (tres, salvo las últimas cuatro carreras de la tercera, en Toro Rosso; y una en Renault, donde corrió las cuatro pruebas citadas) y hasta ahora no había logrado acabar las dos primeras carreras de 2019.

En Baréin se tocó con Verstappen en la cuarta vuelta, tuvo que entrar a boxes, acabó en el fondo del pelotón y acabó retirándose.

Y en Australia, la primera prueba del mundial, la carrera se acabó inesperadamente en la vuelta 11, cuando iba decimocuarto, después de que su monoplaza comenzara a echar humo por una rotura de motor.

La próxima carrera del mundial se disputará el 28 de abril en Azerbaiyán, en el circuito de Baku.