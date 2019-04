'Chaleco' López dice que el rally Dakar "vuelve a su esencia" en Arabia Saudí

Toronto (Canadá), 15 abr (EFE).- El piloto chileno Francisco 'Chaleco' López, campeón este año del rally Dakar en la categoría de coches ligeros UTV (vehículos utilitarios todoterreno), declaro este lunes que la carrera "vuelve a su esencia" tras anunciarse que en 2020 se disputará en Arabia Saudí.



"Considero que la carrera vuelve a su esencia, que es arena pura, en este caso Arabia Saudí, y probablemente a otros países vecinos. Lo importante es que nosotros ya estamos trabajando para representar a Chile en ese gran evento que llegó a Sudamérica en 2009", declaró 'Chaleco' López en un comunicado.



El piloto chileno se encuentra en Canadá junto con su navegante Álvaro León para visitar las instalaciones del fabricante Can-Am, la división de producción de UTV de Bombardier Recreational Products (BRP).



Precisamente, durante su visita a la fábrica que Can-Am tiene en las localidades de Valcourt y Sherbrooke, en las cercanías de Montreal, 'Chaleco' López se enteró de que la organización del rally Dakar decidió trasladar la próxima edición de la carrera a Arabia Saudí tras una década de competición en América Latina y África.



"Fue coincidencia que estuviéramos en reunión esta mañana en fábrica de Can-Am, negociando lo que podría ser nuestra participación en el Dakar 2020, porque tanto Can-Am como nosotros queremos que sea de la mejor manera posible y muy competitiva", declaró el piloto.



López y León añadieron que el anuncio no ha sido una sorpresa ni para ellos ni para los directivos de Can-Am tras dos meses de especulaciones "a través de las redes sociales de que la carrera internacional dejaría Sudamérica".



Durante su estancia en Canadá, el binomio ganador del Dakar 2019 en la categoría UTV, o "side by side", tiene previsto reunirse con el presidente y director ejecutivo de BRP, José Boisjoli; el vicepresidente y gerente general de BRP para Latinoamérica, Bob Lumley, y el director de Marketing global de Can Am, Olivier Camus.



El próximo rally Dakar será el primero que se dispute en Asia y el segundo consecutivo que tendrá un solo país como escenario.



La pasada edición, que ganaron 'Chaleco' López y León en la categoría UTV, se disputó por completo en Perú después de que Chile, Bolivia, Paraguay y, finalmente Argentina, se fueran retirando de la carrera tras haber sido escenarios del rally a partir de 2009.



"Las renuncias de Chile, Bolivia y Argentina nos han llevado a ser más activos en la búsqueda de otros países. No puedo saber cómo será la economía de estos países dentro de un año y el Dakar tiene la responsabilidad de organizar una carrera de calidad", afirmó a Efe en mayo pasado el entonces director de la carrera, Etienne Lavigne.