Leclerc: "Me lo merezco. He sido estúpido

El monegasco Charles Leclerc (Ferrari), al que un accidente en la Q2 le relegó a la novena plaza de la parrilla de salida del Gran Premio de Azerbaiyán, afirmó que se merece lo que le sucedió y que, como reconoció al equipo por radio, fue "estúpido".



"Me merezco lo que pasó hoy. Estoy muy, muy triste por lo que sucedido. Pero me lo merezco. He sido estúpido, como dije por la radio", dijo Leclerc a Sky.



"Me he calmado, pero sigo pensando que he sido un estúpido. Eso no cambia. Apretaré para aprender de esto y volveré más fuerte, y espero tener una buena carrera mañana", agregó.



"No quiero decir nada estúpido, pero creo que mirando el FP1, FP2, FP3 y Q1, la pole era posible hoy y tiré todo el potencial a la basura. Así que estoy muy decepcionado, pero volveré más fuerte después de esto", señaló.



Al recordar su accidente dijo: "Frené tanto como lo hice con el neumático blando, pero estaba con el medio, así que bloqueé. Pero, una vez más, no quiero que se malinterprete, no hay problema con los neumáticos, solo fui yo. Estoy muy decepcionado".



Leclerc cree que "definitivamente se puede adelantar" en Baku y que este domingo apretará. "Pero durante las próximas tres o cuatro horas simplemente me estaré golpeando en la cabeza", comentó.