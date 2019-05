Alonso: "Creo que el WEC no se decidirá hasta Le Mans y el último momento"

Spa-Francorchamps (Bélgica), 2 may (EFE).- El español Fernando Alonso, doble campeón del mundo de Fórmula Uno, indicó a EFE en el circuito de Spa-Francorchamps, donde afronta la penúltima prueba del Mundial de Resistencia (WEC), que lidera con un Toyota TS050, que cree que el certamen "no se decidirá hasta (las 24 Horas de) Le Mans y el último momento".



"Creo que el campeonato no se va a decidir hasta Le Mans y hasta el último momento. Hay tantos puntos en juego en Le Mans que es imposible que no sea así", indicó a Efe el doble campeón mundial asturiano de F1, que lidera el WEC en el coche número 8 junto al suizo Sebastien Buemi y el japonés Kazuki Nakajima con 130 puntos, 15 más que el otro Toyota, el 7, que pilotan el argentino José María 'Pechito' López, el nipón Kamui Kobayashi y el inglés Mike Conway.



"Con una buena diferencia o con una carrera más o menos tranquila o no problemática todo puede cambiar en un momento", comentó Alonso, que el año pasado ganó las 24 Horas de Le Mans, la prueba que, al igual que las Seis Horas de Spa -que disputa esta semana-, se repite con la 'Súper-temporada' 2018-19 del WEC y que se cerrará a mediados de junio con la prestigiosa carrera gala.



"Y de tantos intentos que ha hecho Toyota en Le Mans, sólo el año pasado acabaron los dos coches sin problemas", recordó Alonso, tres veces victorioso en el WEC: en las dos citadas pruebas.



"Soy consciente de eso: se va a decidir a lo último. Seguramente se pudo haber decidido un poco antes, pero las circunstancias en las primeras cinco carreras nunca fueron en una dirección o en otra. Fuimos siempre muy igualados; y esto se decidirá al final", apuntó a Efe este jueves en el mítico circuito de las Ardenas el astro astur, que no cree que ganar una segunda vez las 24 Horas de Le Mans realce aún más una hipotética consecución de la Triple Corona, que firmará si -además de haberse anotado la prueba gala y (dos veces) el Gran Premio de Mónaco de F1- gana el 26 de este mes las 500 Millas de Indianápolis (Indiana, EEUU).



"No sabría mejor; sabría igual. Además, Indy es antes que las 24 Horas de Le Mans. La Triple Corona es lo mejor, o lo más importante, de este año. Si ganamos en Indy igual a Le Mans ni vamos, ya", bromeó el asturiano, que también explicó a Efe que "no" echa "de menos la F1, porque sigue siendo más de lo mismo"; y que la posibilidad de correr el Dakar "está en stand by".



"No echo mucho de menos la Fórmula Uno", contestó el doble campeón mundial asturiano de la categoría reina del automovilismo en el mítico circuito en el que el año pasado logró, en las Seis Horas de Spa-Francorchamps, el primero de sus tres triunfos en el WEC.



"Veo todas las carreras y es más de lo mismo. Puede que empeoren un poco algunos equipos, como Haas y Renault; y otros, en la parte media puede que hayan mejorado, como McLaren y Alfa Romeo. Pero Mercedes sigue primero; Ferrari, segundo; y Red Bull, tercero; y eso lo llevamos viendo desde hace muchísimos años", respondió a Efe Alonso, propietario de las 32 victorias que cuenta España a lo largo de toda su historia en Fórmula Uno.



"La F1 es un campeonato que está tan marcado por las prestaciones del coche, que después de haberlo hecho durante tantos años quizá no lo eche tanto de menos. Es siempre lo mismo, aunque tiene mucha más repercusión", indicó a Efe el genial piloto asturiano; que este año también ganó, con un Cadillac, las 24 Horas de Daytona (Florida, EEUU) -una prueba de otro campeonato, el IMSA- y que precisó que volvería a la categoría reina "si" le "apetece volver", no sólo si le ofrecieran un coche competitivo.



"Me retiré tras un último año con un 21-0 en calificación a un compañero. Algo que nunca había sucedido en la Fórmula Uno, una categoría en la que no tengo nada que demostrar. Decidí no correr en 2019; y la gente pensó que esto se debía a los resultados y a las pocas prestaciones del McLaren".



"Ahora dejo un coche (en referencia al Toyota, dominante en el WEC) que, junto al otro de la misma escudería hace siempre 'dobletes'. Me muevo más por hacer posibles los retos imposibles", indicó el de Oviedo, que también precisó que la posibilidad de correr el Rally Dakar aún está en el aire, porque esos retos a los que se refiere los prefiere afrontar con garantías de ser "competitivo".



"Lo del Dakar lo tendré que valorar, aún", comentó Alonso durante su encuentro con los medios españoles en Spa. "Hice un test en Sudáfrica y fue divertido; pero también probé la Moto GP a finales de 2015 o 2016 y nunca me lo plantee. Una cosa es divertirse; y otra cosa es comprometerse a hacerlo lo mejor posible al mas alto nivel", explicó.



"Cuando cambias de coches y de categorías, de diversión hay poco. No voy para divertirme. Si corres Daytona, corres para ganar; si corres en el WEC, o en Indy, lo haces para ganar, también", declaró Alonso.



"Donde corra lo haré para ser competitivo. Por eso ahora mismo el Dakar está en 'stand by'; porque no tengo la suficiente información aún para saber si puedo ser competitivo en una de las carreras más difíciles del mundo", apuntó Alonso este jueves en Spa-Francorchamps.



Adrian R. Huber