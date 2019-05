Sainz: "Aunque no hubiera puntuado en Bakú, llegaría con la confianza intacta"

El piloto español de McLaren Carlos Sainz aseguró este miércoles que, aunque no hubiera puntuado en el circuito de Bakú, llegaría "con la confianza intacta" al GP de España, que se disputa este fin de semana en el Circuito de Barcelona-Cataluña.



Tras no haber sumado ningún punto en las tres primeras carreras de la temporada, por diferentes motivos, Sainz logró poner un 6 en su casillero, al conseguir acabar séptimo el GP de Azerbayán.



Ahora, empieza la gira europea en su carrera fetiche, la de Barcelona, y aunque reconoció que puntuar en Bakú "te da ese extra" para preparar el GP de España, insistió en no cambia prácticamente nada en su motivación.



"Aunque no hubiera puntuado en Bakú, hubiera llegado aquí con la confianza intacta, porque estoy contento con el equipo y con el coche y sé lo rápido que he sido en los cuatro Grandes Premios", afirmó en un encuentro con la prensa que su patrocinador, Estrella Galicia, organizó en el la Masía Bouquet de Alella (Barcelona).



En sus tres años en Toro Rosso y su último año en Renault, Carlos Sainz siempre puntuó en Montmeló, donde ha logrado un sexto puesto, dos séptimos y un noveno y ha protagonizado algunos de sus mejores momentos en el Mundial.



En su debut en 2015, fue quinto en calificación y, la temporada siguiente, llegó a rodar en carrera en la tercer posición. "De vez en cuando hay que enviar mensajitos, y este es el circuito que siempre me ha servido para hacerlo. Es un circuito que disfruto mucho y que me trae muy buenos recuerdos", apuntó.



Por eso, confía en que el GP de España, que ahora mismo corre peligro, siga formando parte del Mundial: "A nivel personal es el más importante del año, sin duda, pero también para el mundo de la Fórmula Uno, que lo considera una cita obligada en el calendario".



Sainz cree que "eso lo saben todas las instituciones" y que "lo tendrán en cuenta a la hora de negociar y ponerse de acuerdo" para que el Circuito de Barcelona-Cataluña siga formando parte del 'Gran Circo'.



En Montmeló, donde este año debuta con McLaren, se siente como en casa y le espera su propia grada de animación, que ha ido creciendo con el pasó de las temporadas. "Empezamos siendo unos 500, el primer año, luego 1.500, y los dos últimos años más de 3.000", destaca.



Este domingo le esperarán unos 3.500 seguidores. "Esa grada se ha ido popularizando entre los aficionados y este año tendremos la marea papaya", explicó Sainz en referencia al color que representa ahora a la escudería británica. El madrileño promete además "una sorpresa que va a ser bastante visible" y que no quiso desvelar. "Fijaos bien en el McLaren", apostilló.



Sin Fernando Alonso, Sainz se ha quedado como el único representante español en competición, pero "ese puntito más de nervios" que siente cuando corre en Barcelona dice que no le hace acusar más la presión, sino todo lo contrario: "Aquí, siempre he sentido el apoyo de los aficionados y esos nervios, al contrario, me hacen estar más concentrado y con aun más ganas de hacerlo bien".



En Barcelona, como sucede cada año, la mayoría de escuderías estrenarán nuevas mejoras. Sainz se conforma con que las que van introduciendo poco a poco McLaren sirvan "para que se vea una progresión en el coche durante toda la temporada".



En el GP de Cataluña confía en que su equipo sea "el mejor del resto", pues tiene claro que Mercedes, Ferrari y Red Bull son ahora mismo inalcanzables.



"El margen de mejora es muy grande, porque hay coches que van un segundo por vuelta más rápido que nosotros", indicó Carlos Sainz, que además recordó que hasta los Haas rodaron en pretemporada en Montmeló tres o cuatro décimas más rápido que los McLaren.



"Siendo realistas, nos gustaría estar el 7 y el 8 en calificación y el 7 y 8 en carrera este fin de semana. Para estar más arriba, tienen que pasar cosas que no depende de nosotros", concluyó.



En el trazado barcelonés, McLaren estrena nuevo ingeniero jefe, Andrea Seidl, que ha triunfado con Porche en el WEC y Le Mans. Carlos Sainz admitió que aun no ha tenido tiempo de conocerlo lo suficiente, pero sabe que tiene fama de ser un jefe metódico y exigente. "Yo soy igual, así que probablemente nos llevemos bien", sentenció.