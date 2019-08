Sainz: "He utilizado todo lo que tenía para aguantar a Ricciardo"

El español Carlos Sainz, que en el Gran Premio de Gran Bretaña terminó sexto tras una emocionante pugna con Daniel Ricciardo (Renault), explicó que utilizó "todo lo que tenía para aguantar" los ataques del australiano en las últimas vueltas de la carrera.



"He utilizado la batería y todo lo que tenia para aguantar a Ricciardo. He tenido que ir mejor que en la jornada de calificación", afirmó el piloto madrileño en declaraciones a Movistar Fórmula 1.



Sainz, que salió desde la decimotercera posición, tuvo que remontar dos posiciones en la salida y jugar la baza de la estrategia con una sola parada, aprovechándose también de la entrada del coche de seguridad en la vuelta 20.



"Mi plan era adelantar a los dos Alfa Romeo. Si no era en la salida, tenía que ser antes de la primera parada. He salido mucho mejor y, a partir de ahí, me he quedado atrás a salvar ruedas. Cuando han parado, he apretado. Luego ha salido el coche de seguridad que ha sido un bonus", apuntó.



Y agregó: "A una parada, como íbamos, nos iba a ir un poco mejor. Con el último juego de neumáticos, en las curvas íbamos bien, pero luego Ricciardo, con el rebufo y con el viento, ha hecho que en la recta nueve pudiera ir a fondo y que perdiésemos tiempo de la siete a la once", analizó.



En este sentido, explicó que "hay que investigar por qué Ricciardo iba más rápido con la goma dura" y admitió que el punto débil de McLaren siguen siendo las "curvas lentas".