Vettel, sobre el incidente con Verstappen: "Fue mi error"

El alemán Sebastian Vettel (Ferrari) admitió que el choque que tuvo con Max Verstappen (Red Bull) en la pugna por la tercera plaza del Gran Premio de Gran Bretaña fue un "error" suyo.



El cuatro veces campeón de la Fórmula Uno, que se quedó sin puntuar, embistió el monoplaza del holandés, que finalmente terminó quinto, un incidente que le obligó a cambiar el alerón delantero de su Ferrari, a lo que se sumó una penalización de diez segundos.



"Fue mi error, pero creo que hubiera sido difícil luchar con él (Verstappen) por la tercera plaza, ya que era más rápido. Cuando me pasó, pensé que podría volver a superarlo, peor no sucedió", analizó Vettel en declaraciones recogidas por Movistar Fórmula 1.



En cualquier caso, insistió en que fue él responsable del incidente: "Me di cuenta muy pronto de que no fue su error, sino que fue mío. Me disculpé con Verstappen, pero destrocé mi carrera".



Por su parte, Max Verstappen se mostró "contento" de haber terminado la carrera ya que "habían muchos daños" en su monoplaza como consecuencia del choque con Vettel.



"Tenía muchos daños en el suelo, mi asiento se movía, y sufría en las frenadas y en las curvas. También me ha fallado la dirección asistida. Ha sido un buen entrenamiento, pero no he disfrutado. Me han dado, he saltado, he ido campo a través, he dado vuelta y hemos seguido", explicó.