Checo: Optimista, dos carreras buenas meten en la pelea por mejor del resto

Budapest, 1 ago (EFE).- El mexicano Sergio Pérez (Racing Point), que lleva siete carreras sin puntuar, alejado del puesto que debería ocupar en el Mundial de Fórmula Uno -en el que es decimosexto, con 13 puntos-, dijo a EFE en Hungría, sede del duodécimo Gran Premio del año, que es "optimista" y que "mejorando", con "dos carreras buenas", se meterán "en la pelea por ser el mejor del resto".



"No ha sido mi mejor racha", admitió en el Hungaroring este jueves 'Checo', nacido hace 29 años en Guadalajara y que afronta su novena campaña en la F1, en la que ha logrado ocho podios. "Pero de las siete carreras, de la única que debo tomar responsabilidades es de la de Alemania (en Hockenheim, donde se accidentó en la lluvia el pasado domingo). En las demás he estado trabajando a un gran nivel y llevando el auto a lo máximo", apuntó el mexicano, que anunció que renovará con su escudería un contrato que "aún no" ha firmado.



"No tenemos un auto competitivo, pero en Alemania tengo que tomar responsabilidad y soy el primero en decirlo cuando hay alguna falla", indicó a Efe el bravo piloto tapatío, que espera que el acuerdo de renovación con su escudería sea "a largo plazo".



Hungría -un circuito que "no se" le "da muy bien", según admitió el piloto de México- albergará la duodécima de las 21 pruebas del Mundial, que cerrará 'por vacaciones' después de la carrera del Hungaroring, donde su mejor clasificación es el octavo puesto que logró en 2017.



"Ahora bien: el campeonato es largo y espero que la segunda parte de la temporada sea bastante buena para nosotros como equipo", dijo 'Checo' este jueves en el 'motorhome' de su escudería en el circuito de las afueras de Budapest, donde explicó a Efe que es "optimista" por las mejoras que trajo su equipo a partir de la pasada carrera, que su compañero canadiense Lance Stroll acabó en cuarta posición.



"Sí. Sin duda. Soy optimista para el resto de la temporada", afirmó el mexicano este jueves en el Hungaroring.



"Si mejoramos lo suficiente y hacemos dos buenas carreras nos meteremos de nuevo en la peleo por ser el mejor de entre el resto. No será el primer año que lo hacemos. Los pasados tres lo fui dos veces y otra acabé el octavo", manifestó a Efe Sergio Pérez.



"Éste en particular ha sido hasta ahora un año difícil, pero puedo esperar estar ahí", afirmó 'Checo'.