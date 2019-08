Sainz: "No pudimos sacar muchas conclusiones"

El español Carlos Sainz (McLaren), que marcó el noveno tiempo en el primero y el decimocuarto en el lluvioso segundo entrenamiento libre para el Gran Premio de Hungría, el duodécimo del Mundial de Fórmula Uno, explicó después de la jornada que "no" pudieron "sacar muchas conclusiones".

"Hemos podido sacar muy poca lectura a la jornada. Mañana también parece que va a llover en el tercer libre, pero luego dicen que la 'cuali' será en seco, así que tenemos muchas cosas que aprender y que analizar", comentó Sainz, de 24 años, que después de acabar quinto el pasado domingo el Gran Premio de Alemania, en Hockenheim, reforzó su séptima plaza en el Mundial, con 48 puntos.

Sainz desestimó que el noveno puesto que había logrado en el primer entrenamiento libre de este viernes pueda resultar "significativo".

"No. No lo es. La clasificación de la primera sesión es difícil de leer", indicó a las televisiones este viernes en el Hungaroring el talentoso piloto madrileño, que no está preocupado por el motor que le sustituyeron en su monoplaza, a causa de una fuga hidráulica, entre sesión y sesión.

"No me preocupa. Se trata de un motor que uso los viernes. Se ha muerto. Y ya está", apuntó el hijo del doble campeón mundial de rallys español de mismo nombre.

"La verdad es que no sé qué decir, no pudimos sacar muchas conclusiones hoy, a pesar de que hicimos todo lo posible. A ver qué podemos hacer mañana", comentó Sainz este viernes tras los ensayos del Hungaroring.